Externí autor 20. 9. 2024 clock 8 minut

Někdy nám péče o pleť i tělo nevychází podle předpokladů. Nejspíš je čas zkusit změnit přístup. Zkuste o sebe pečovat podle znamení horoskopu. Přečtěte si, co potřebujete podle hvězd a uvidíte, jestli tohle doporučení funguje.

Astrologie nám ukazuje, jak energie našeho zrození a postavení planet ovlivňují naši povahu. S tím je spojený výběr kariéry, přátel, ale i partnera. A jednotlivé aspekty znamení mohou současně i poukázat na to, jak pečovat o vaši pleť, což by měl být základ péče o sebe.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé narození v ohnivém znamení Berana jsou silní, houževnatí a také ambiciózní. Občas bývají impulzivní a vzteklí, což se projevuje i návaly horka a všelijakými vyrážkami. Do svých emocí se totiž umí položit tak mohutně, až se zpotí, což nemusí být vždy zrovna ku prospěchu věci. A co s tím?

Zchlaďte své vnitřní teplo pleťovými tonery a mlhou, které uchovávejte v ledničce. Vybírejte takové přípravky, které poskytují aromaterapeutické povzbuzení a používejte je během celého dne. Z ingrediencí dávejte přednost aloe vera, růži, okurce, heřmánku, levanduli nebo kadidlu. Pro hloubkovou hydrataci je vhodný šípkový olej.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zemské znamení Býka se projevuje poměrně dost konzervativně. Umí být trpělivé a občas i tvrdohlavé. Občas uvízne v zajetých kolejích, které už nefungují. Problém je v tom, že Býk nemá rád změny, takže sice láteří, pořád čeká, že se něco změní, ale nic pro to neudělá. A takhle to dopadá i s péčí o pleť.

Pokud nevidíte výsledky, vystupte ze své komfortní zóny, jinak budete mít pleť zničenou definitivně. Jelikož máte sklony k sušší pleti, zařaďte do péče exfoliaci. Z přípravků jsou nejvhodnější takové, které obsahují rakytníkový, arganový, sezamový nebo olej ze sladkých mandlí. Ty dodají pleti extra hydrataci a rozzáří ji.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Vzdušné znamení Blíženců v sobě neustále svádí boj, výsledkem je nerozhodnost a také fakt, že často mění nálady. S tím souvisí i skutečnost, že u ničeho nevydrží. Jenže v případě péče o pleť je to cesta do pekel. Zkuste se kousnout a nastavit si smysluplný plán, který začne přinášet výsledky.

Potřebujete péči, která vám bude vyhovovat. A to nejenom z hlediska vzhledu, ale i zdraví. Jde o to, že Blíženci jsou náchylní k všelijakým alergiím, proto by pečující přípravky měly obsahovat jen minimum přísad. Pořiďte si v první fázi menší balení, kterým otestujete, zda vám daný produkt vyhovuje. Z ingrediencí vyzkoušejte růžovou vodu, aloe vera, jojobový olej a olej ze sladkých mandlí, které vám pleť dostatečně vyživí.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci jako vodní znamení patří k těm méně předvídatelným. V jednu chvíli se chovají jako pečující a citliví partneři, aby se v další minutě změnili v emocionální a značně podrážděnou střelu. Laicky řečeno, nikdy nevíte, co jim přeletí přes nos. Tyhle veletoče s sebou nesou hormony. Pokud je Rak v obličeji oteklý a jeho pokožka reaguje citlivě, jste nejspíš na správné adrese příčiny jeho vzhledu a koneckonců i chování.

Tady pomůže odborné vyšetření. V domácí péči ale můžete zkusit geraniový olej, který pomáhá tělu přirozeně vyvažovat hormony, zlepšuje otoky, snižuje zadržování vody a brání stárnutí pokožky. Z dalších olejů je pak vhodný makadamiový, jojobový a sezamový.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ohnivé znamení Lva je sebevědomé, kreativní a tak trochu panovačné, což naznačuje jeho dominantní povaha. Lvice potřebuje být krásná hned, protože je ješitná a k životu potřebuje obdiv okolí. Výsledkem je pak hromada zbytečných krémů, které slibují nemožné do tří dnů a zázraky na počkání. Jaká je skutečnost si nejspíš umíte představit.

Nenechte se chytit do osidel reklamy na krásu, která stejně vždy zůstává jenom reklamou. Raději přidejte do svého jídelníčku zdravé, plnohodnotné potraviny. Tím pleť vyživíte zevnitř. Zvenčí použijte výtažky z královny květin růže, která Lvům sedne. Růžové esenciální oleje jsou plné antioxidantů a jsou nesmírně pečující.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Lidé narození v zemském znamení Panny jsou je inteligentní, praktičtí, hodně pracují a bývají to docela velcí perfekcionisté. Jenže pátrání po detailech dokáže celkem dost vyčerpat. Věčné analýzy Panně také přidají spíš stres a ten, jak známo, se objevuje i na naší pleti. Takže co s tím?

Dopřejte si kosmetické hýčkání. Sáhněte pro produktech, které obsahují růže, heřmánek, santalové dřevo, levanduli, pomeranč a kadidlo. Ty všechny totiž pomáhají ke zklidnění pocitů přetížení a stresu. Skvělá je i bylinná pára na obličej.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Vzdušné znamení Vah je okouzlující, romantické a nekonfliktní. Váha se snaží vyvažovat jakoukoli situaci, protože potřebuje v životě hlavně harmonii. Občas díky tomu ale sklouzává k nerozhodnosti. Se svým pozitivním přístupem ke kráse by se měla držet rutinní péče o pleť, i kdyby díky ní něco takzvaně „ošidila“.

V péči o pleť vsaďte na přípravky s pečujícími oleji jako jako je argan, opuncie, makadam nebo granátové jablko. Uvidíte, jak se během krátké chvíle vaše pleť rozsvítí a únava z neustávajícího životního vyvažování zmizí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Tohle vodní znamení je známé svou vášnivou a smyslnou povahou. Vůči svým lidem umí být loajální a vyjadřovat pozitivní emoce. Jenže pokud si Štír vezme do hlavy, že ho partner podvádí, začne žárlit a nedá si to vymluvit. A tvrdý umí být i v pracovním procesu, kde se občas chová dost neústupně.

Odpusťte sobě i druhým a hlavně jim zkuste věřit. Napětí ulevíte celotělovou olejovou masáží. Sáhněte po pačuli, santalovém dřevu nebo levanduli, které mají terapeutické vlastnosti. Na obličej použijte olej z makadamových ořechů, který má omlazující vlastnosti.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

S ohnivým znamením Střelce je zábava, protože je známo svou touhou po dobrodružstvích, která v zápětí realizuje, a tím i nezávislostí. Střelci jsou ochotni riskovat a svou velkorysostí a přátelskou povahou vnášejí do jakékoli situace příjemnou atmosféru. Kromě toho jsou ale také netrpěliví. Zkrátka nevydrží na jednom místě.

Právě kvůli své neklidné povaze by si měli Střelci vytvořit v péči o pleť rutinu. Po probuzení je třeba ochladit obličej studenou filtrovanou vodou. Pak následuje obličejový toner, který nabízí výhody aromaterapie proti úzkosti. Z pečujících krémů vybírejte ty s příměsí kokosového, olivového nebo hroznového oleje.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Zemské znamení Kozoroha žene intenzivní touha po životním úspěchu. Kozoroh je logicky založený a velmi ambiciózní, takže se mu to podaří. I když tohle znamení působí chladně, uvnitř bije velmi loajální srdce toužící po spřízněné duši.

Ambice a úspěchy nejsou všechno. Najděte si čas na sebe. Není nutné věnovat každý den sobě hodinu a více. Základní péči zvládnete za podstatně kratší dobu. Jenom si musíte uvědomit, že ne všechno musí být vždy dokonalé. Pomohou vám aromaterapeutické esenciální oleje, které snižují úzkost, tedy levandule, máta peprná a pelargónie. Napětí uleví vůně jako citron, santalové dřevo a rozmarýn a tělu dodají hydrataci a uvolnění oleje granátového jablka, arganového a šípkového oleje.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vzdušné znamení Vodnáře se vyznačuje ohromnou spontánností a svobodným duchem. Je připraveno na změny, protože nuda je jeho nepřítel. Tihle lidé jsou známí svou nekonvenční povahou, k životu potřebují zábavu a vzrušení a nesnášejí rutinní úkoly.

Nesnášíte konvence, proto potřebujete péči, která nebude klasická a také nekomplikovaná. Ráno začněte opláchnutím obličeje studenou vodou, pleti dodejte hydrataci s arganovým olejem, pak trochu opalovacího krému a můžete vyrazit spasit svět. Nezapomínejte ale ani na celotělové masáže, při kterých vám prospějí esenciální oleje z růže, neroli a citrusů.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Snílek zvěrokruhu, vodní znamení Ryby, patří k nejkreativnějším, nejempatičtějším a nejintuitivnějším znamením. Jeho silnou vlastností je fakt, že nemá rádo konfrontaci a velmi jasně reaguje na nálady ostatních.

Milé Ryby, vzhledem k vaší obětavé povaze se snadno fyzicky opotřebujete. Proto byste neměly zapomínat na pravidelné masáže, které poskytnou úlevu vašemu bolavému tělu. V tom vám pomohou oleje z bergamotu, rozmarýnu, ylang ylang, citrusu a pačuli. Unavená pleť ocení jojobu, olivy a sladké mandle.

