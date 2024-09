Externí autor 1. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by si nepamatoval Peggy Bundovou z kultovního seriálu Ženatý se závazky. S nepřehlédnutelným vzhledem, jemuž vévodily silně natupírované vlasy, drtila svého muže Ala nákupní mánií. Její představitelka přežila před třemi lety strašnou nehodu. Podívejte se, jak dnes vypadá.

V soukromém životě je Katey Sagalová nádherná žena, které byste rozhodně nehádali sedmdesát. Předpoklady k herectvíi jí bezesporu předali rodiče. Matka byla herečka a zpěvačka a otec režisér. Jemné oťukávání hereckého světa proběhlo v americkém psychologickém thrilleru The Failing of Raymon. Následně se objevila v jednom dílu detektivního seriálu Columbo. Výčet filmů a seriálů, ve kterých se objevila, je poměrně dlouhý. Každopádně na výsluní i vynesla právě Peggy Bundová v seriálu Ženatý se závazky.

O tom, jak dobrá herečka to je, svědčí i fakt, že v průběhu své profesní kariéry získala několik nominací na Zlaté glóby a v roce 2014 získala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Děsivá nehoda

Když Katey přecházela před třemi lety ulici v Los Angeles, srazilo ji auto. Na první pohled děsivá nehoda nakonec dopadla relativně dobře, protože hned druhý den, Katey z nemocnice, kam ji odvezla sanitka, propustili. Přesto nějaký čas používala berle a později hůlku.

K incidentu došlo tak, že se Katey pravděpodobně dostala řidiči elektromobilu do mrtvého úhlu, takže ji při odbočování vlevo neviděl a srazil ji. Naštěstí ihned zastavil, aby Katey pomohl a byl to on, kdo zavolal sanitku.

Podle webu People, orgány činné v trestním řízení nevydaly žádné prohlášení, nedošlo k zatčení a v incidentu nebyly drogy ani alkohol.

Rodinná tragédie

Katey byla vdaná celkem čtyřikrát, s posledním manželem, spisovatelem, scénáristou a režisérem Kurtem Sutterem je dosud. Z jednoho z předcházejících manželství má dvě děti, Sarah a Jacksona. Se svým současným manželem pak dceru Esmé, která se narodila z náhradního rodičovství, když bylo Katey dvaapadesát. Ve svých pamětech Grace Notes Sagalová uvedla, že vzhledem k předcházejícím komplikacím už nemohla mít další děti.

V rozhovoru pro magazín People pak prozradila, že s Kurtem prošli celý procesem oplodnění in vitro. I když jejich genetický materiál odrážel věk, řekli si, že do toho půjdou, a jestli to nevyjde, mělo to tak být. Esmé se narodila 10. ledna 2007.

Ony komplikace mohly znamenat i tragédii, která se stala v době, Katey točila sitcom Ženatý se závazky. Neplánovaně otěhotněla. Tuto změnu dokonce zohlednil scénář, v němž Peggy rovněž čekala dítě. Jenže v osmém měsíci se cosi stalo a plodu přestalo tlouct srdce. Katey tak musela porodit mrtvou holčičku. Ještě dlouho po té si to dávala za vinu, jestli neudělala nějakou chybu, moc nepracovala a podobně.

Mimochodem, scénáristé tuhle tragédii vyřešili tak, že se Katey probudila ze snu a divák dostal informaci, že se jí to vlastně všechno jenom zdálo.

K celé tragédii se herečka vyjádřila pro DailyMail: „Bylo to velmi těžké," řekla a dodala, že celý následující rok často navštěvovala psychology a terapeuty. A byl to také jeden z mála důvodů, proč opouštěla dům.

