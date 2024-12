Bývala to krásná pekárna plná voňavých dobrot. Dnes však své původní poselství nepřipomíná ani náznakem. Z místa, kde si místní lidé s oblibou kupovali křupavý chléb, se stal strašidelný dům duchů.

Dovnitř se nikdo neodváží

Na světě existuje mnoho míst, kde nenajdete ani živáčka. Přesto je ostatní rádi objevují, aby se skrze ně dozvěděli něco o minulosti svých předků. Jedním z takových míst je i stará opuštěná cukrárna a pekárna, ve které to kdysi skutečně žilo. Bývalo to místo, kam lidé chodili za vůní šířící se na metry daleko. Pekárnu na Köchlinstrasse v Maulburgu ve čtvrti Lörrach si starší generace pamatuje, jako by ji naposled navštívili včera.

Dnes se však s místem, kam kdysi chodili a které měli tak rádi, nedá vůbec srovnat. Vytlučená okna, střepy a polorozpadlé okenní rámy nechávají tušit, že poslední zákazník za sebou zabřel dveře již dávno. Stará cukrárna je místem, kde namísto radosti dnes najdete spíše strach a zděšení.

Z fasády na budově se odlupuje omítka, jako by sama šla vstříc tolik potřebné rekonstrukci. Ze střechy zbývá už jen torzo a vnitřní prostory se topí v děsivém hávu nemilosrdného zapomnění.

Pekárna na Köchlinstrasse byla místem, kam lidé chodili pro dobrý chléb nebo si jen tak posedět nad šálkem lahodné kávy. Lidé se tu smáli a byli za toto místo opravdu rádi.

Bylo to místo radosti a jedinečných setkání. „Je to veliká škoda. Chodíval jsem sem jako dítě s babičkou. Vůni čerstvého pečiva, pokaždé, když jsem sem vstoupil, cítím i po letech. Bylo to úžasné místo,“nechal se slyšet jeden z místních obyvatel, pro kterého toto místo byl rájem na zemi.

Dům duchů

Dnes je tomu ale bohužel jinak.

Nejstarší zachovalá pekárna:

Od uzavření pekárny, ke kterému došlo již před mnoha lety, se o budovu nikdo nestaral. Kdysi krásný dům celé roky chátral a nikdo si s ním nevěděl rady. Útočištěm se stalo několika ztraceným duším a bohužel v něm došlo k tragédii. V ruinách prostor bylo nalezeno mrtvé tělo, což v místních pochopitelně zanechalo hrůzné pocity a jen málokdo si umí představit, že by se z někdejší oázy klidu a pokoje, mohl vykřesat prostor se stejným geniem loci.

Město chtělo dům koupit, ale noví majitelé ho odmítli prodat. I přes to, že sami pro jeho záchranu nic nedělali.

Budova se tak vlivem nedbalosti a přírodních podmínek začala pomalu a jistě rozpadat. Začala být nebezpečná sama sobě i všem, kteří by se jen objevili v její těsné blízkosti.

O renovaci nikdo dlouhé roky neprojevil zájem. Dalším problémem, který za kdysi krásnou pekárnou stál, bylo, že budova je památkově chráněná. Zbourat ji tedy nebylo možné, ačkoliv by to vyřešilo jeden vleklý problém.

Nyní však svitla malá naděje. Podle magistrátu města došlo konečně ke schválení stavebního povolení a může se začít s rekonstrukcí. Na celou renovaci bude dohlížet památkový úřad. Možná se tak do místa, kde kdysi pulzoval život, opět za čas vrátí lidé.

Zdroje: www.schwaebische.de, www.buzzfeed.com, mvhpc.org