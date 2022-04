Nejhlubší vrt na Zemi byl po nálezu záhadné fosilie trvale zapečetěn

Johana Dahlová

Nejhlubší vrt na Zemi

Foto: Profimedia

Jako díra do pekla! Tak hluboký je Kolský surperhluboký vrt. Závod o nejhlubší vrt vyhráli Rusové a nešlo jen o poměřování důlní techniky. Pekelná díra, jak je vrt také označován, skrývala i řadu objevů, které vědce fascinují ještě dnes.

O pekelné díře na internetu kolují různé zvěsti

Už v roce 1997 se stala Pekelná díra hitem internetu, když se objevila nahrávka podivných zvuků vycházejících ze superhlubokého vrtu. Pokus o senzační fake news skončil odhalením použití remixovaného soundtracku z filmu Baron Blood. Pekelná díra sice skrývala různá tajemství, ale skutečné peklo na jejím dně nehledejte.

Pekelná díra je jako žádná jiná

Protože se s vrty začalo během studené války, je jasné, že vrty museli být minimálně dva. Jeden americký a druhý ruský. V roce 1958 se Američané rozhodli vrtat v Mexiku v blízkosti Guadalupe. Projekt se nazýval Mohole a po osmi letech skončil s maximální dosaženou hloubkou 172,5 m. Američané dosáhli maxima a projet byl po létech ukončen pro nedostatek finančních zdrojů. Ty nedovolily výzkumníkům hloubit dál až do cílové, tedy k prozkoumání Mohodrovičičově vrstvy nespojitosti.

Z dříve malebné krajiny se stal velkolepý experimentZdroj: Profimedia

Mezitím už ale konkurenčním tým začal svůj projekt na Kolském poloostrově v severozápadním Rusu. Místo bylo zvoleno právě proto, aby zde proběhl výzkum litosférické vrstvy. Šlo totiž o oblast, kde se vyskytuje tzv. Mohorovičićova diskontuita. Laicky řečeno, kde o místo na zemi, kde chybí zemská kůra a přímo se nachází další vrstva, kterou nazýváme svrchní plášť. Ano, také Rusové chtěli použít vrt k výzkumu. Byli skutečně úspěšní a dostali se až do hloubky 1,5 km. Ale hloubkové vrtání se neskončilo.

V roce 1974 se stal nejhlubším vrtem společnosti Lone Star neúspěšný pokus najít ropu v Oklahomě. Prvenství vrtu o hloubce 10 km nazvaného Bertha Rogers, ale brzy trumfli opět Sověti. Zabojovali a 1979 zlomili rekord. Nakonec prohloubili Kolský vrt do maximálních 12,26 km. Čímž se stala Pekelná díra nejhlubším vrtem na světě až do roku 2008, kdy ropný vrt Al Shaheen v Kataru překonal ten Kolský jen o několik desítek metrů.

Proč byla Pekelná díra uzavřena?

Kolský super hluboký vrt Rusové opustili v roce 1994 a do té doby učinily okol dvanácti tisíc objevů. Ukázalo se, že se věda do té doby v mnohém mýlila. Vrstvy čediče a žuly byly až do hloubky 6 km hluboce popraskané a plné vody. Nejde o vodou povrchovou, ale vznikající ve velké hloubce bez toho, aby se mohla dostat na povrch přes propustné horniny.

Zdroj: Youtube

Vrt překvapil vědce také naměřenými 180 stupni Celsia v hloubce okolo 100 metrů, kde mělo být jen okolo stovky. Také narazili na velké množství plynného vodíku a co víc?! V Hloubce nalezli vědci také 14 druhů fosilizovaného mikroplanktonu. Stáří zkamenělin planktonu se odhaduje na 2,8 miliardy let. Díky vrtu Pekelná díra víme, že život na Zemi mohl vzniknout přibližně o 1,5 miliardy dříve, než byl původní odhad.

I když byla Pekelná díra investicí do vědy a přinesla své ovoce, vláda ji po téměř pětadvaceti letech pro nedostatek finančních prostředků uzavřela.

Zdroje: healthnfits.com, cs.wikipedia.org