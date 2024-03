close info By Alexander Novikov - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129668124

Lenka Bělská 20. 3. 2024

Během studené války vytvořili Sověti ambiciózní projekt. Jeho cílem bylo vyvrtat co nejhlubší díru do Země s cílem získat jak přírodní bohatství, tak porozumět světu pod našima nohama. I přestože byli úspěšní, šeptá se, že zároveň vytvořili vstup do pekla.

Poloostrov Kola, ležící daleko za polárním kruhem, se pyšní panenskou přírodou. Každého, kdo sem zavítá, proto překvapí nevzhledné ruiny, vynořující se zpoza kopců. Patří bývalé sovětské vědecké geologické stanici. „Poté, co se pokořily hranice vesmíru, zazněl rozkaz, že nyní se musíme zaměřit na opačnou stranu," vysvětluje Uli Harms z International Continental Scientific Drilling Program. „Jednalo se o podobný závod, který byl ukázkou inženýrských zdatností a nejmodernějších technologií. Vzorky ze superhlubokých vrtů mohly být navíc stejně důležité, jako cokoliv, co NASA přivezla z Měsíce," dodává. V roce 1970 se proto desítky vědců a projektantů přesunuli na poloostrov Kola a připravovali se na práci. Vrtná souprava Uralmash byla spuštěna 24. května. Superhluboký vrt Kola Práce šly „jako po másle". O čtyři roky později měla díra sedm kilometrů. Nová vrtná plošina ji následně prohloubila na devět kilometrů a pokračovala dál. 6. června roku 1979 se 23 centimetrů široký vertikální tunel stal nejhlubším umělým otvorem do Země v historii. Měl 9 583 metrů. By Шелковников Евгений Анатольевич - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94393449 Areál vrtu Geologové z celého světa nešetřili chválou, zároveň ale byli zaskočeni. Nitro planety se ukázalo být mnohem teplejší, než fyzici vypočítali. Netušili, že právě tento fakt pozdější výzkumy zastaví. Zatím se však vědci radovali. S přibývajícími metry byla odhalována stále nová fakta o naší oběžnici. Dohromady jich bylo objeveno 12 000, včetně mikroskopických fosilií planktonu, které daly vzniknout teorii, že se pozemský život zrodil o 1,5 miliardy let dříve, než se do té doby předpokládalo. V roce 1989 se podařilo nemožné. Geologové dosáhli hloubky 12 262 metrů. Teplota zde dosahovala neuvěřitelných 180 stupňů. A to byl problém. Téměř okamžitě docházelo k deformaci vrtných korunek a trubek. Odborníci proto vyhodnotili, že projekt by měl být pozastaven a vrt trvale zapečetěn. Skřeky z pekla Ještě předtím se ale objevila podivná zpráva. Dělníci se prý měli provrtat do obrovské jeskyně, z níž vycházely hlasité skřeky. Spustili do ní tedy žáru odolné mikrofony a pořídili nahrávku. Když si ji poslechli, ztuhla jim krev v žilách. Z reproduktorů se ozýval hluk, který později přirovnali k „mučeným hříšníkům". O několik dní později měl z díry vyletět dým připomínající démona. Zdroj: Youtube Příběh se následně objevil v několika křesťanských zpravodajích, jež hlásily, že byl vyvrtán vstup do pekla. Bývalí zaměstnanci měli potvrdit, že jim později byla podávána sedativa a léky na mazání paměti. Na legendu se postupně zapomnělo. V roce 2002 ale americká noční rozhlasová talk show Coast to Coast AM obdržela e-mail v němž anonymní dopisovatel psal, že od strýce zdědil audiokazetu s děsivou nahrávkou. Následné vyšetřování odhalilo, že se jednalo o výzkum norského učitele Åge Rendalena, který se snažil zjistit, jak zpravodajská média ověřují své zdroje. Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.ranker.com, www.cestovinky.cz, www.iflscience.com

