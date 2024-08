Je to trvalka dorůstající výšky až 90 cm, kterou poznáte podle nažek mající světlezelené zbarvení. Pelyněk estragon se řadí mezi nejlepší čističe tepen, zrychlit ale dokáže i metabolismus. Použít se dá ve formě koření.

Pelyněk estragon neboli Artemisia drancunculus je bylinkou, která může dorůstat do výšky až půl druhého metru. Pro naše tělo má celou řadu zdraví prospěšných účinků. S čím vším může pelyněk pomoci?

Čistí tepny, zrychluje metabolismus

Pelyněk estragon je bylinkou, která umí zrychlit metabolismus. Celkově si poradí se všemi typy poruch trávení. Navíc je plný antioxidantů, které dokáží vychytávat volné radikály v našem organismu a přispívají tak k našemu celkovému zdraví. Navíc zpomalují proces stárnutí našeho těla. Najdeme v něm vitamin A a vitamin C. Je také zdrojem železa, hořčíku a dalších živin.

Úžasné vlastnosti pelyňku:

Zklidnit dokáže i nafouklé břicho. Je přírodním lékem proti nadýmání. Využít jej mohou i lidé trpící nechutenstvím, kteří potřebují pozvednout chuť k jídlu.

Pelyněk estragon jde ale se svými blahodárnými účinky pro naše tělo mnohem dál. Doslova zázrakem je pak pro ty, kterým hrozí ateroskleróza, arterioskleróza a kornatění tepen.

Pokud jde o tepny, je pelyněk estragon tím nejlepším čističem vůbec. Obecně platí, že jej lze využít k tonizaci celého těla. Pelyněk má schopnost navracet našemu organismu vitalitu.

Kdy zbystřit? Pelyněk má ďábelskou sílu , takže je vhodné s ním zacházet obezřetně. Nikdy byste jej neměli zkonzumovat více, než pouhý 1 gram jednorázově a ne více než 3 gramy denně. Důvodem je tělu nebezpečný tujon, látka, kterou tato bylinka obsahuje ve velkém množství, a která je ve větším množství velmi nebezpečná. Může poranit nervový systém a játra. V případě předávkování mohou postiženého postihnout svalové křeče či dokonce poruchy smyslového snímání.

Pelyněk lze konzumovat hned několika možnými způsoby. Můžete si z něj připravit čaj, který podle potřeby pijite až několikrát za den. K jeho případě postačí 1 čajová lžička sušené natě, kterou zalijete 250 ml horké vody, necháte 10 minut louhovat a poté teplé po doušcích pijete.

Z pelyňku si můžete vyrobit také víno. Přibližně 30 gramů sušené natě necháte macerovat v 0,7 l bílého vína, a to po dobu jednoho týdne. Scedíte a pijte nanejvýš 1 decilitr před jídlem. Pelyněk lze využít jako zdravé a chutné kořeni. Jeho hořkosladká chuť se bude hodit do všech letních dipů, skvěle pozvedne chuť masa a parádu udělá i v nádivce. Chybu neuděláte, ani když jej přidáte do bylinkového másla. Ostatně můžete jej nechat macerovat i v oleji a ten pak směle používat při dochucování pokrmů.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.lidovky.cz, www.naturway.cz