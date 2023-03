Chudá matka se právě přestěhovala do nového domu v jižní Kalifornii, aby byla nablízku své dceři. Vicky Umodu si pořídila starý gauč za odvoz. To, co objevila, jí vyrazilo dech. Byla to schránka pokladu. Ženě ale nezůstalo téměř nic.

Gauč za odvoz

Umodu potřebovala rychle zařídit nový dům, do kterého se v jižní Kalifornii v okrese San Bernardino přistěhovala spolu se svým synem. Chtěla být nablízku své dceři a vnoučatům. „Pohovky, stoly, židle, postele - potřebovala jsem všechno," uvedla Umodu.

Když si Umodu všimla inzerátu na Craigslistu, místní inzertní stránce, kde nabízeli nábytek zcela zdarma, měla pocit, že vyhrála jackpot. Ten však záhy skutečně získala.

Spolu se svým 29 letým synem, Olym Umodu, vyzvedla gauč, který za odvoz pořídila a umístila ho do obývacího pokoje. V okamžiku, kdy Umodu pokládala čalouněné opěradlo na rozměrný gauč krémové barvy, ucítila něco zvláštního. Opěradlo nesedělo na místě.

Viky Umodu opěradlo rozepnula, aby se podívala, co se nachází uvnitř. Původně si myslela, že nalezne vyhřívací polštářek. K jejímu překvapení však našla něco zcela jiného. „Nebyl to vyhřívací polštářek, ale cítila jsem, že je tam svazek papíru. Když jsem ho vytáhla, byla jsem v šoku," uvedla.

Opěradlo gauče bylo plné obálek obsahující bankovní vklady a peníze. Většina obálek obsahovala popisky s částkami, které se v podobě bankovek nacházely uvnitř. Umodu objevila poklad v celkové částce 36000 dolarů. „Bylo to hodně peněz," řekla Umodu.

Ženě nic nezůstalo

Ačkoliv si Vicky Umodu mohla poklad ponechat, rozhodla se kontaktovat muže, který jí gauč daroval. Právě od něj dostala také kuchyňské nádobí a další potřeby do domácnosti.

„Věděla jsem, že si to nemohu nechat a nalezené peníze musím vrátit," řekla Umodu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Muž, který Vicky Umodu gauč daroval, měl nábytek po svém zemřelém strýci. Rodina se rozhodla většinu věcí, které po sobě jejich strýc zanechal, rozdat lidem v nouzi. „Byli jsme vděční, že máme gauč a další věci, které nám dal, jako nádobí a příbory," řekla Umodu.

Nikdo nepředpokládal, že v obyčejném kusu nábytku bude ukrytý poklad vysoké ceny. Když se muž o penězích dozvěděl, uvedl, že jeho strýc schovával cennosti všude po domě.

Vicky Umodu žila před přestěhováním v Los Angeles, kde jí pár let zpátky zemřel manžel. Rozhodla se proto spolu se svým synem změnit bydliště, aby byla nablízku své rodině. „Před stěhováním jsem rozdala většinu toho, co jsem vlastnila a měla jsem v plánu zkusit někde najít nějaký levný nábytek. Byla jsem opravdu šťastná, když jsem na internetu uviděla inzerát, ve kterém byl nábytek zdarma, pouze za odvoz."

Ačkoliv Umodu nalezla v gauči schránku pokladu, rozhodla se ho celý vrátit. Z darovaných věcí a objevených peněz jí tak nezůstalo téměř nic.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, abc7news.com, globalnews.ca