Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty

Finanční nestabilita může být děsivá věc a realitou je, že většina z nás v současné době pociťuje určitou formu finančního tlaku. Astrologové však přinášejí dobrou zprávu pro dva šťastné zrozence zvěrokruhu. Patříte mezi ně?

Podle astroložky Atheny Ritchie přichází pro dvě znamení zvěrokruhu období štěstí, protože do konce roku se jim budou na účtech hromadit peníze.

„Vesmír tam nahoře vás zve na párty,“ říká s nadsázkou Ritchie s odkazem na Jupiter v Blížencích, Saturn v Rybách a Pluto ve Vodnáři, které přinesou Vahám a Střelcům v následujících měsících finanční úspěch.

Váhy: Konec finančních potíží

Pokud jste narozeni ve znamení Vah, máte štěstí. Jupiter v Blížencích pro vás znamená konec finančních potíží. Předchozí rok pro vás z finančního hlediska nebyl příznivý, ale nyní se vaše trpělivost vyplatí. Čeká vás období bohatství a prosperity. Udělejte maximum pro přípravu: Nechte zbytečná přátelství nebo vztahy spadnout z vašich ramen. Pusťte to, co vás brzdí, a investujte energii do své kariéry. Do konce roku 2024 určitě zaznamenáte pozitivní změnu.

Váhy jsou známé svou diplomatickou povahou a smyslem pro spravedlnost. Jejich vládnoucí planetou je Venuše, která jim přináší lásku ke kráse a harmonii. V tomto období se jejich přirozená schopnost vyvažovat různé aspekty života spojí s příznivým postavením planet, což přinese právě významné finanční příležitosti.

Ale nezapomeňte, že není nutné hned všechno utratit! „Při všech aktivitách mějte na paměti rovnováhu mezi rizikem a jistotou a řiďte se nejen vaší intuicí ale také logickým uvažováním,“ doporučují astrologové.

Střelec: Štěstěnu mají na své straně

Střelci, zdá se, že štěstěna je téměř vždy na vaší straně – a tento rok není výjimkou. Ritchie vysvětluje, že Střelcům vládne Jupiter, což je právě planeta štěstí. Tento konec roku však bude trochu jiný – Střelci totiž obvykle považují za svou největší výhru schopnost navazovat vztahy a spojení, tentokrát to však bude jejich silná finanční stránka.

Pro Střelce bude závěr roku ve znamení nečekaných finančních příležitostí. Již na jaře se jejich práce začala vyplácet a konec roku tak bude obdobím hojnosti, kdy nebudou muset řešit starosti s penězi. První tři týdny ledna jsou pak klíčové pro posílení pracovní pozice a nastavení finančních strategií. Je důležité využít toto příznivé období k vytvoření stabilní základny pro budoucnost.

„Vesmír chce, abyste věděli, že pokud vynaložíte tvrdou práci, uvidíte výsledky,“ říká astroložka. Ale nenechte se zmýlit - nebude to snadné. Vesmír je známý tím, že vám hází jednu zkoušku za druhou, aby se ujistil, že to, o co usilujete, je skutečně to, co chcete.

„Střelci jsou optimističtí dobrodruzi zvěrokruhu, kteří milují svobodu a expanzi. Jejich vládnoucí planeta Jupiter jim přináší příležitosti. I v nadcházejícím období by měli využít své přirozené schopnosti inspirovat ostatní a navazovat nové kontakty, které jim mohou přinést významné finanční zisky,“ doporučuje astroložka.

Zdroje: harpersbazaar.cz, www.zagreb.info