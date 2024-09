Externí autor 28. 9. 2024 clock 4 minuty

Zajímá vás, kam se bude váš život ubírat do konce roku 2024? Hvězdy slibují výhry, dědictví i nové lásky, zejména pro následujících pět znamení zvěrokruhu. Podívejte se, zda patříte mezi vyvolené nebo budete muset vydržet do roku následujícího.

Jak se zdá, poslední čtvrtina roku bude časem velkých změn a příležitostí. Listí padající ze stromů znamená nejenom konec léta, ale také začátek nového životního období, které nabízí spoustu energie a potenciál k růstu.

Hvězdy naznačují významné změny, které se mohou promítnout do nových cest i nečekaných možností, jež zejména některým znamením zvěrokruhu převrátí život na ruby. Vážení, je čas přemýšlet, bilancovat a připravit se na nová dobrodružství. To platí zejména pro pět znamení zvěrokruhu, na něž bude mít přicházející konstelace obzvlášť pozitivní vliv.

Pokud se v níže uvedeném seznamu nenajdete, nemusíte zoufat, i pro vás určitě existuje způsob, jak si najít svou cestu a zvolna růst.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Milí Býci, vy abyste se v závěru roku přetrhli. Tolik změn a nejenom v osobním, ale i profesním životě. Posledních pár měsíců se ve vašem případě dá definovat jako čas osobního růstu a rozvoje. Takže neváhejte a využijte každou novou zkušenost i příležitost, které se vám naskytnou. A že jich nebude málo. Vaše snahy navíc neujdou pozornosti nadřízených, takže můžete čekat projev uznání.

Pokud jde o osobní vztahy, zadaní Býci své city vůči partnerovi nebo partnerce ještě více zintenzivní. Navíc se z druhé strany dočkají stejné odezvy. Single konečně najdou druhou půlku svého srdce. Zkrátka závěr roku jak má být.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

O Lvech se obecně ví, že to jsou pohodáři, kteří si užívají světla reflektorů. Pro skutečnost, že se až dosud vyhřívali na výsluní zájmu, toho zejména díky své charismatické povaze nemuseli zas až tak moc dělat. Hvězdy jim proto připravily změnu a naznačují, že je čas opustit komfortní zónu a vrhnout se do neprobádaných vod.

Vypadá to, že se vydáte do zahraničí na zajímavou cestu a tyhle zážitky vnesou do vašeho života nový úhel pohledu. Navíc se nemusíte obávat o své finance. Zdá se totiž, že na vás čeká zajímavá výhra, která vás na nějaký čas podobných starostí zbaví.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Štíři, vy se můžete těšit na hlubokou proměnu. Hvězdy vám na tohle období přisoudily čas duchovního a osobního růstu. Nastává vhodná doba k tomu, abyste na sobě konečně začali pracovat a pustili se do dlouho neřešených problémů, které jste zasunuli pod povrch a ony vás teď trápí. Možná v tom nevidíte štěstí, jenže to by byla chyba, protože následující týdny se vám bude v tomhle směru dařit a to je šťastné samo o sobě.

Je o vás známo, že oplýváte vysokou mírou intuice. Ta se ale ještě dále zostří, což vám umožní činit chytřejší rozhodnutí a přitahovat zajímavé příležitosti, které budou v souladu s vaším skutečným já. Nenechte si je proklouznout mezi prsty, protože by se taková situace nemusela opakovat.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Závěr roku se pro Vodnáře ponese v období inovací a kreativity. Hvězdy naznačují, že je čas vyzkoušet nové nápady a konečně realizovat projekty, které má tenhle nadšený inovátor v šuplíku. My ostatní můžeme Vodnářům závidět jejich otevřenou a vnímavou mysl, která jim umožní vidět řešení tam, kde ostatní vidí jenom problémy.

Drazí Vodnáři, čekejte štěstí, které vám usnadní cestu za vašimi sny. Značnou měrou si ho vydobudete vy sami, ale co neovlivníte, je finanční injekce, která by se měla do konce roku objevit a vašem účtu.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Kozoroh je pracant, o tom žádná. Nejde zkratkami, ale poctivě si cesty k jednotlivým metám vyšlape. A jak to podle hvězd vypadá, konečně se v posledním čtvrtletí se svými úkoly přiblíží k vysněnému cíli. Podaří se mu totiž vyřešit zapeklité překážky a to je předzvěst velkých věcí.

I když pro Kozoroha není snadné vyvážit pracovní a soukromý život, vesmír se neptá a chystá pro něj zásadní rozhodnutí týkající se jeho budoucího života. Co k tomu říct? Přednost by měli mít ti, na kterých vám v životě záleží nejvíc. A konečně to vypadá že můžete vytvořit poctivé a pevné základy, na kterých se už dá stavět. Chytněte tohle štěstí za pačesy, nemuselo by se opakovat…

zdroj: timesofindia.indiatimes.com, www.allstars-events.de