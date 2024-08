Externí autor 31. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Už dávno se ví, že houby v sobě skrývají ohromný léčebný potenciál. Používají se hlavně ve východní medicíně a je to trochu škoda. Podívejte se, jak si například penízovka sametonohá poradí s potížemi, které se týkají slinivky a jejich chronických zánětů.

Penízovku můžete znát i pod názvem vánoční houba. Název rozhodně není nijak překvapivý, protože je to houba zimní. Jinými slovy, roste již při teplotě lehce nad 0°C. Sbírat ji můžete od října do dubna na dřevě živých i odumřelých kmenech listnatých stromů.

Atraktivní vzhled

Penízovku v lese nepřehlédnete, protože má atraktivní vzhled. Roste v houfu hustého trsu. Má drobný, sklenutý až plochý, medově žlutý, někdy také žlutooranžový nebo kaštanově hnědý klobouk, který bývá asi 3-8 cm široký a lepkavý. Lupeny jsou řídké, z bílých časem přecházejí do světle žlutých. Třeň je sametový, nahoře oranžově žlutý a dole červenohnědý. Dužnina je nažloutlá a má příjemnou chuť a vůni.

Obsah cenných látek

K nejvýznamnějším patří ve vodě rozpustný polysacharid flamulin, poté ergothionein, beta-D-glukan a lectin. Penízovka sametonohá obsahuje velké množství aminokyselin, obzvláště lysinu, který přispívá k uklidnění centrální nervové soustavy.

Péče o slinivku

Slinivka je významný orgán, který hraje v našem těle důležitou roli. Zodpovídá za produkci hormonů inzulinu a glukagonu, které regulují hladinu cukru v krvi. Aby toho nebylo málo, vyrábí také enzymy, které zajišťují správné zpracování potravy ve střevech. Je tedy jasné, že o slinivku je třeba správně pečovat. Jednou z množností je i penízovka sametonohá.

Tahle houba totiž umí opravovat střevní mikroflóru, čímž vlastně zlepšuje stav celého organismu. A jak ortodoxní dietáři vědí, správná funkce střev usnadňuje hubnutí. Pokud přidáte penízovku, případně výtažky z ní do jídelníčku, zlepší hladinu cukru v krvi, napomáhá při ischemické chorobě srdeční a jako jedna z mála potravin umí očistit a povzbudit činnost slinivky.

Prevence potíží se slinivkou

Ať u máte potíže se slinivkou, či se chcete dbát na prevenci, je nezbytné si tento orgán chránit a dodržovat některá doporučení. Mezi zásadní patří absence nadměrné konzumace alkoholu. Pokud kouříte, snažte se s tímto zlozvykem přestat anebo ho významně omezit.

Slinivce neprospívá ani obezita. Proto byste měli do denního programu zařadit pohyb a také se zaměřit na úpravu jídelníčku. Nezbytné je vyřazení nebo alespoň významné omezení tučných a smažených jídel a také sladkostí. Ke správnému fungování trávicího systému přispívá vláknina.

Proto přidejte na talíř čerstvou zeleninu a ryby. Pozor na ovoce, které je přirozeně sladké a mělo by se konzumovat v dopoledních hodinách. Snažte se hodně pít, ideálně neperlivou vodu. Můžete ale přidat i vodu ochucenou třeba bylinkami, okurkou, citrónem apod. Zapomenout byste měli na sladké limonády, energetické drinky a další nápoje s velkým obsahem cukru.

Tinktura pro posílení slinivky břišní

Příprava je jednoduchá. Do půl litrové láhve vložíte nakrájenou čerstvou penízovku, měla by zabírat jednu třetinu obsahu. Zalijete asi 1,5 cm pod okraj čtyřicetiprocentním lihem, případně vodkou. Láhev postavíte na stinné teplé místo a jednou za den promícháte její obsah. Po 14 dnech tekutinu přefiltrujete přes husté síto nebo filtrační papír. Hotovou tinkturu přelijete do tmavých uzavíratelných skleniček. Užívá se 1 kapka na 1 kg hmotnosti a tato dávka se rozdělí na dvě až tři menší porce.

