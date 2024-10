Kdo by neznal svalnatého Pepka námořníka, jedlíka špenátu, původně kreslenou postavičku z komiksů, která ožila v animovaných příbězích, hrách, ve filmu. Patří mezi nejzdařilejší a nejoblíbenější a svého času se ve Spojených státech zasloužila o značně zvýšenou konzumaci špenátu. Víte, jak se zrodil?

Pepkův „otec“

Bojovný, vtipkující námořník Pepek, který získá obrovskou sílu pokaždé, když si dá plechovku špenátu, se poprvé objevil jako kreslená postavička v novinovém stripu zvaném Thimble Theatre, jehož autorem byl americký scénárista a výtvarník – karikaturista E. C. Segar (1894-1938). Z této série první Segarův strip, tedy krátký kreslený příběh až o šesti políčkách, vyšel v prosinci 1919 v New York Journal a postupně se rozšířil do dalších novin.

Na počátku jeho postavičky „hrály“ různé příběhy, včetně filmových parodií (odtud název těchto komiksů), a Pepek se v nich „mihne“ až na počátku roku 1929. S Olive se větrem ošlehaný námořník, setká v říjnu 1929 jen v malé vedlejší roli. Okamžitě si však získá oblibu čtenářů, a právě díky nim a na jejich přání se, obrazně řečeno, propracuje v hlavního hrdinu. Strip je poté přejmenován na Popeye (Pepek) a jméno se stane výnosnou značkou.

Jako živí

Segar by známý tím, že náměty pro své postavičky čerpal ze svého okolí. Vytáhlá, poněkud neohrabaná Olive Oyl, (která je, jen tak mimochodem v komiksu už od prvního dílu), a o jejíž přízeň Pepek neustále soupeří s vousatým Blutem (Brutusem), byla majitelka obchůdku se smíšeným zbožím – „kostnatá“ a na tu dobu neobvykle vysoká Dory Paskel v jeho rodném Chesteru. Nosila babičkovský drdůlek a oblékala se stejně jako Olive – tedy obráceně, Olive jako ona, která byla její předlohou.

Inspirací pro J. Wellingtona Wimpyho byl obtloustlý majitel místní opery William „Windy Bill“ Schuchert, u kterého v mládí Segar pracoval. Jeho zaměstnanci mu chodili do místní hospůdky Wiesbuch’s kupovat jeho oblíbené hamburgery. Mezi nimi byl i Segar, který tam našel předlohu pro svého Pepka…

Na jeden z příběhů Pepka se můžete podívat na nsledujícím videu:

Zdroj: Youtube

Pepek námořník

Jeho jméno je Frank Fiegel (*27. ledna 1868). Otec Bartłomiej a Anna H. Fiegiel se s malým Frankem přestěhovali do Chesteru ve státě Illinois z Velkopolského vojvodství. Mladý šlachovitý chlapík s velmi výraznou bradou, později místní legenda známá jako „Rocky“, pracoval ve Wiebusch's jako barman. Údajně byl i něco jako „vyhazovač“, dá se říct dnešními slovy, staral se totiž v rušném baru o pořádek. Ačkoli dle některých historických pramenů údajně nikdy na moře nevyplul, což je v podstatě jedno, zcela jisté je, že vyprávěl vzrušující příběhy a dobrodružství, která prý zažil, když jako námořník dvacet let brázdil světové oceány.

close info YouTube / YouTube zoom_in Přihmouřené oko, vystouplou bradu a neodmyslitelnou fajfku dal autor Pepkovi dle skutečné předlohy

„Rocky“ byl známý místní rváč a nenechal si ujít žádnou bitku. Byť z nich vycházel jako vítěz, při jedné dostal pěstí do oka, které pak mhouřil. Kouřil dýmku, takže mluvil jen jedním koutkem úst a prý si neustále něco mumlal. Rád si dal pár skleniček, posadil se do houpacího křesla na terase s tou svou fajfčičkou a podřimoval. Pro místní děti byl proto terčem žertíků, ale on je zbožňoval a chránil. Navzdory tomu, že měl pověst „drsňáka“, byl laskavý a spravedlivý.

Když Segar tvořil své komiksové příběhy a postavičky, vzpomněl si na svého oblíbeného hospodského vypravěče. Franka navštívil a požádal, zda ho může „použít“ jako Pepka. Ten velmi polichocen souhlasil. Dle Segarova asistenta a pokračovatele Pepkových příběhů Bud Sagendorfa mu prý „otec“ špenátového svalovce pravidelně jako vděk posílal nějaké peníze z honorářů. Ale tato informace není ověřená.

close info Facebook / Facebook zoom_in Frank Fiegel přezdívaný Rocky alias Pepek námořník

Pepek námořník dobyl celý svět a stále žije. Proslavil svého tvůrce, ale i Franka, ať brázdil vlny světových moří či nikoli. Zemřel ve věku 79 let dne 24. března 1947 a do země byl uložen do hrobu rodičů. Až po letech byla na jeho náhrobní kámen vytesána postavička Pepka a nápis, že byl jeho inspirací pro jeho tvůrce.

