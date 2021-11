Pérák: Existoval třímetrový český démon, který terorizoval nacisty i Pražany?

Pérák

„Pérák je… přinejmenším zvláštní člověk. I když na základě své vlastní zkušenosti s tím chlapem mohu říci, že to není někdo úplně špatný, ani úplně dobrý. Dalo by se dokonce říci, že celá jeho osobnost je chaoticky neutrální. Ale jedna věc je na tom muži jistá, je to spojenec lidstva,“ prohlásil Matt Wright poté, co se teorie o záhadném Pérákovi rozšířila po světě.

Pérák, známý mimo naši zemi jako Springer nebo The Spring Man, byla velmi zvláštní bytost, zřejmě člověk, jež působila v Praze během německé okupace Československa uprostřed druhé světové války. Dnes by se dal Pérák přirovnat někde ke Spidermanovi a Supermanovi, ovšem s tehdejší dostupnou „technikou“.

Tajemná postava děsila Pražany i Němce

Obyvatelé Péráka zprvu vnímali jako hrozivou, téměř démonickou postavu, které je třeba se obávat. Rané verze příběhu obsahují záhadné zjevení, které děsí nebo pronásleduje a terorizuje nevinné lidi, a dokonce zabíjí nebo znásilňuje občany. Lidé se začali bát vycházet v noci a odmítali dokonce chodit na noční směny ve zbrojních továrnách, což mělo údajně negativní dopad na produkci nacistické zbrojní výroby. Tento obraz zlověstného a ďábelského boogiemana se však rychle změnil. Začalo se šířit, že Pérák začíná obracet svou pozornost k německým okupačním silám, sabotuje jejich vybavení a vyskakuje ze stínu, aby jim podřízl hrdla, než zase někam bleskurychle odskočil. Na video se podívejte zde:

Realita, nebo spíše fikce?

V knize historiků Calluma McDonalda a Jana Kaplana nazvané Praha ve stínu hákového kříže: Historie německé okupace 1939-1945 (Londýn, 1995) se tvrdilo, že Pérák vyskakoval ze stinných uliček a lekal kolemjdoucí. Lidová slovesnost ale spíše naznačuje, že některé Pérákovy skoky byly skutečně mimořádné - dokázal vyskočit vysoko, daleko, nezadal si ani v přeskakování vlakových vagónů. Z této podivuhodné bytosti, která asi nikdy neexistovala, se stala celosvětová legenda.

Výzkumník Mike Dash cituje George Zenatyho, významného odborníka na policejní činnost v Praze během válečných let, že… „v letech 1940-1942 nás žádný z našich policejních okrsků v Praze neinformoval ve svých každodenních zprávách o existenci Péráka. To neznamená, že takové fámy nemohly kolovat; bylo by však nemožné je zahrnout do zpráv bez hmatatelných důkazů.“

Různé interpretace se společným jmenovatelem

Kniha Mýtus o pérákovi z roku 2017. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou českého folkloristy Petra Janečka nabízí ucelený přehled fenoménu Pérák.

Ačkoli je totiž Pérák považován za ryze český fenomén, jeho kořeny najdeme už v Británii 19. století, právě v postavě Spring-heeled Jacka, ďábelského násilníka, který sexuálně napadal ženy a okrádal muže.

Kniha se věnuje jak tomuto 3 metry vysokému přízraku, který vydechoval modrobílý plamen a policie ho nikdy nedostala, tak českému Pérákovi. Rozpracovává český folklór před, během a po 2. světové válce, a zahrnuje sem dokonce řadu spekulativních románů, komiksů a další beletrie. Jedno mají ale všechna díla a zmínky společné: Většinou se jedná o bytost obvykle zobrazovanou jako přízračný muž oblečený celý v černém, který má zvláštní masku s lesklýma červenýma očima. Nejpozoruhodnější je, že tento záhadný přízrak měl údajně ohromující schopnost dělat nadlidské skoky mimořádné velikosti.

Kde je pravda?

Existuje několik vysvětlení, co / nebo kdo? by Pérák mohl být. Mezi teorie patří: lidský šprýmař, mimozemšťan, hoax nebo fáma, démon, který přišel potrestat bezbožné, nebo naopak anděl, který přišel očistit zemi, muž, který bere zákon do svých rukou, duch vojáka, který se snaží pomstít a terorizovat nacisty, nebo dokonce nadpřirozená bytost, český parašutista vyslaný z Anglie nebo domácí odbojář bojující na vlastní pěst. Na jednu z teorií se podívejde tady:

Zdroj: Youtube

I když se Pérák nejvíce pohyboval po Praze, byl údajně spatřen i v Pardubicích, na Kladensku a na Vysočině.

Takže pozor, Pražané, může přijít doba, kdy se zase záhadný fenomén objeví na scéně!

