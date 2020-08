Český superhrdina bojoval s nacisty: Jak se zrodila legenda o tajemném Pérákovi

Zatímco Američané hltali první stránky komiksů o Supermanovi a Batmanovi, Češi v potemnělých ulicích tu a tam zahlédli opravdového superhrdinu z masa a kostí. Oblečen do černého pláště, skákal na pružinách do ohromné výše a strašil nacisty. Nebo to snad byl jen blud?