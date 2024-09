Externí autor 8. 9. 2024 clock 5 minut

Historie perské astrologie je dlouhá a nesmírně zajímavá. Na rozdíl od klasického horoskopu zobrazuje pouze zvířata. Ale nejsou to právě ona, kdo nám pomáhá porozumět lidskému bytí? Stejně jako před tisíci lety i dnes nám perský horoskop má v mnohém co říct.

Pes (25. 1. – 24. 2.)

Jestliže jste přišli na svět pod ochranou Psa, nejspíš nebudete patřit k ambiciózním lidem. Je pro vás důležitý klid, netoužíte po slávě, bohatství a nejraději se zdržujete stranou společnosti. Jste skromní, veselí a hraví. Užíváte si jednoduchý, ničím nekomplikovaný život. Lidé vás mají rádi, protože jste pro každou legraci. Netaktizujete, nepomlouváte a rozhodně nikým nemanipulujete. Záleží vám na čistém a opravdovém vztahu.

Delfín (25. 2. – 20. 3.)

Delfíni jsou milí a tolerantní lidé. Vypadá to, že mají rádi každého. Jsou velmi oblíbení a mají spoustu kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout. Jsou to společenští lidé, kteří s úspěchem navazují vztahy a málokdy jim to nevyjde. Důvod je zcela jednoduchý. V jejich společnosti se všichni cítí dobře. Jenom pozor na to, že Delfín se zrovna dvakrát nepředře.

Ježek (21. 3. – 17. 4.)

Čert aby se v Ježcích vyznal. Na jedné straně si hrají na tvrďáky, jsou značně nepřístupní, nedůvěřiví a opatrní. Jejich práce je pro nesmírně důležitá. Věnují se jí nad rámec pracovních povinností. Na druhé straně, když si někoho konečně najdou, jsou mu naprosto věrní. Pokud je partner či partnerka zradí, láska pro ně ztrácí smysl. Ještě jim ale zbývá práce, která pro ně v takovou chvíli vším.

Slon (18. 4. – 15. 5.)

Zrozenci Slona jsou rozvážní, vytrvalí a rychlost není jejich silnou stránkou. Jsou sice přátelští, ale chvíli jim trvá, než se někomu otevřou. Mají obrovskou vůli, která je žene za úspěchem. Rádi pomáhají zejména lidem v nouzi. Blízké chrání a podporují. Pořídíte-li si za přítele Slona, získali jste doslova kamaráda do nepohody.

Zlatý zajíc (16. 5. – 12. 6.)

Představte si zajíce, který je neustále v pohybu. A přesně tak působí i zrozenci tohoto symbolu. Jsou velmi společenští, rádi se baví a dokážou najít řeč s každým. I do vysokého věku působí velmi mladistvě, také se udržují, dbají na zdravý životní styl. Pozor na to, že zajíci bývají nespolehliví a často chodí pozdě. Navíc mají sklony k flirtování, odkud je k nevěře docela blízko a celkově nejsou zrovna příkladní partneři.

Bobr (13. 6. – 10. 7.)

Na Bobra se můžete spolehnout za každých okolností. Je to nejenom skvělý partner, ale také příkladný rodič. Svým blízkým rád dopřává a svoje děti dokáže zabezpečit i do života. Je to vítaný společník, přátelé na něm obdivují rozvahu a moudrost. Však má také z čeho čerpat, protože se celoživotně učí a ve vzdělání podporuje po všech stránkách i své blízké.

Orel (11. 7. – 7. 8.)

Z Orla čiší autorita už na dálku. Pro jeho vzezření se mu ostatní lidé zcela přirozeně podřizují a pomáhají mu. Král ptačí říše má obvykle v životě štěstí. Na co sáhne, to se mu daří. Dokonce i po zdravotní stránce jsou na tom dobře až do vysokého věku. Pokud jste se narodili v tomto znamení, vyhráli jste jackpot.

Vepř (8. 8. – 4. 9.)

I když ve vás tohle zvíře možná takové asociace nevyvolá, vězte, že jeho zrozenci jsou pracovití a nesobečtí lidé. Mít takového člověka ve firmě, je výhra. Nejenom, že je houževnatý, ale také spolehlivý. V osobních vztazích to není nic moc, protože na svůj protějšek kladou docela velké nároky. Proto také bývají dlouho sami, a když nenajdou odpovídajícího partnera nebo partnerku, zůstávají sami celý život.

Hřebec (5. 9. – 3. 10.)

Okouzlující hřebec, který vládne obrovským charisma, si partnerku či partnera najde vždycky. Problém je v tom, že ho láká dobrodružství, nemá rád stereotyp, takže preferuje změny, a taky je hodně náročný. Myslíte, že takové partnerství vydrží dlouho? Nikoliv. Hřebec rád riskuje v každé kapitole svého života, žene ho touha po „lepších pastvinách“.

Havran (4. 10. – 31. 10.)

Havran je odjakživa spojený s mystikou. A Havraní lidé to mají stejně. Neustále se snaží objevovat nové věci. Mají blíž k duchovnu než k materiálním hodnotám. Řada z nich má umělecké nadání, jehož prostřednictvím předává své myšlenky dál. Pokud jde o lásku, jsou až moc komplikovaní, a to ne každému sedne.

Kohout (1. 11. – 28. 11.)

Představte si kohouta jak běhá po dvorku a všichni jsou v pozoru, tedy hlavně slepice. Tak takhle nějak se chovají zrozenci symbolu Kohouta. Jsou značně autoritářští a nesnášejí odpor. Přitom by se pro druhé rozkrájeli. Jenže někdy svoji péči přeženou do té míry, že pak druhého spíš dusí. Jsou zruční a chytří a ostatní se na ně obracejí pro jejich rady.

Jelen (29. 11. – 26. 12.)

Jeleni jsou uvážliví a opatrní lidé. Vše důkladně zvažují a než se pro něco rozhodnou, trvá to věčnost. Na druhou stranu se své vytyčené cesty drží a neuhnou z ní. Jsou to skromní a spořiví lidé, za což dostávají nálepku skrblíků. Milují svou rodinu a v životě by svou partnerku či partnera nepodvedli. Není to totiž jejich styl.

Velbloud (27. 12. - 24. 1.)

Rozvážný Velbloud vás nezklame ani na poušti, ani v životě, protože je velmi spolehlivý. Je ideální nejenom jako partner, ale i jako společník, protože je velmi pilný a umí vzít za práci. Pozor ale na to, že bývá dost tvrdohlavý. Jinak má ale přátelskou povahu, díky které si udělá přátele kdekoliv na světě. Je to vlastně šťastný člověk, v jehož společnosti je vám dobře.

Zdroj: www.kafe.cz