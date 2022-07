V Peru spadly z nebe těžké ohnivé koule. Jsou umělé, podívejte se na video

Elena Velímská

V Peru spadly z nebe těžké ohnivé koule

Pohled na nebeské či jinými slovy vesmírné úkazy na noční obloze obvykle potěší. Když však místo hvězd začnou z nebe padat ohnivé koule, vyvolá to spíš zděšení a zmatek. To se stalo nejen v Peru, ale i v jiných částech světa.

Zmatení Peruánci

Neobvyklá událost se sice přihodila v lednu roku 2018 a má své vysvětlení, není však o to míň děsivější. Tisícům Peruánců se ve městech Tingo Maria a Pucallpa, která jsou od sebe vzdálena 185 kilometrů, naskytla prazvláštní podívaná. Z oblohy se řítily obrovské planoucí předměty. Viděli to i Brazilci. Lidé pořídili desítky fotek a videí a umístili je na sociální sítě. Peruánci pak v jihovýchodní části And našli o pár hodin později na svých polích záhadné obrovské kovové koule, které způsobily zmatek. Kde se tam vzaly? Byly to ony ohnivé úkazy na obloze?

Domněnky

Velitel hasičské jednotky R. Barros z brazilské obce Cruzeiro do Sul uvedl, že ohnivé útvary byly meteority. Tím způsobil jen další obavy, protože obyvatelé měli strach, že jsou jejich domovy v oblasti, kam začínají padat meteority. Uklidnila je trochu zpráva brazilského meteorologa A. Fonesca z Federální univerzity v Acre, který tvrdil, že pro tamní oblast žádný pád meteoritu předpovězen nebyl. Vyjádřil domněnku, že se mohlo jednat o vesmírný odpad. Tedy umělá vesmírná tělesa, jako například nefunkční satelity, které se potulují na oběžné dráze. „Když úlomky vstoupí do atmosféry, dochází k intenzivnímu tření, které způsobí jejich vznícení. To je to, co se mohlo stát,“ řekl. No, že by ta zpráva byla nějak zvlášť uklidňující.

Konejšivé vysvětlení?

S dalším upřesněním o původu záhadných ohnivých koulí přišlo peruánské letectvo. To obyvatele ujistilo, že to meteority rozhodně nebyly. Oznámilo, že k tomuto jevu došlo v souvislosti s vypuštěním rakety, která se vrátila do atmosféry, což je velmi vzácný jev. To se později potvrdilo. Jednalo se o SL-23, která měla vynést na oběžnou dráhu družici AngoSat 1. Byla vypuštěna 26. prosince z Bajkonuru v rámci společného projektu Ruska a Angoly. Nalezené kovové koule byly palivové nádrže rakety k řízení reakce nebo tlakových plynů. Měřily od 25 do 75 centimetrů a vážily 40 kilogramů. Po pádu na Zem byly od sebe vzdáleny až sto kilometrů. Podobné ohnivé předměty, které se řítily k Zemi, byly pár dnů předtím spatřeny ve Spojených státech, Rusku a Velké Británii. A dva roky před tím i ve Vietnamu.

