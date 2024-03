Peter Dvorský, vynikající slovenský tenorista, dosáhl ve svých 70 letech úctyhodného úspěchu. Jeho mistrovství v italském a slovanském repertoáru mu vyneslo přezdívku "slovenský Pavarotti" a zařadilo ho mezi pět nejlepších tenorů na světě. Poznali byste jej i v sedmdesáti?

Peter Dvorský, jehož kariéra trvá již více než pět desetiletí, svým hlasem ozdobil nejprestižnější operní scény po celém světě, mimo jiné vídeňskou Státní operu, milánskou La Scalu a Metropolitní operu v New Yorku. Se skutečným Lucianem Pavarottim, podle něhož se mu přezdívá, si ale ve skutečnosti zapěl jen jednou v životě:

Úspěšný už jako mladíček

Dvorský se narodil v Horné Vsi na Slovensku a svůj hudební talent objevil již v raném věku, kdy nejprve studoval hru na klavír a poté přešel k opeře.

Jeho studium pod vedením Idy Černecké na bratislavské státní konzervatoři vyústilo v uznávaný debut ve Slovenském národním divadle. Vítězství ve významných mezinárodních soutěžích, jako je Čajkovského soutěž v Moskvě a Mezinárodní hudební soutěž v Ženevě, ho katapultovala na mezinárodní scénu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Slovenský tenorista Peter Dvorský na galakoncertu na 25.ročníku Bratislavských hudebních slavností, 1989

Nejprestižnější pódia světa

Peter Dvorský má za sebou bohatou kariéru na nejprestižnějších operních scénách po celém světě. Jeho talent byl rozpoznán brzy. Studoval v milánské La Scale, což mu otevřelo cestu k debutu ve Vídeňské státní opeře.

Jeho vystoupení se neomezovala pouze na Evropu, ale také na jeviště Metropolitní opery v New Yorku. Jeho repertoár zahrnující italské i slovanské opery mu zajistil pozici předního světového tenoristy.

O Dvorského celosvětovém uznání svědčí i to, jak si ho vážili kolegové umělci včetně Luciana Pavarottiho, který v něm viděl svého právoplatného nástupce. Během své kariéry vystoupil Dvorský na více než 60 místech ve 25 zemích a kritika ho trvale řadila mezi pět nejlepších tenorů světa. Rozsah jeho vystoupení a uznání kolegů i kritiků podtrhují význam jeho přínosu světu opery.

Své umění rozdává a sdílí

Navzdory svým světovým úspěchům zůstává Dvorský na Slovensku národním pokladem. Významně se podílel na umělecké činnosti i mimo koncertní činnost, například jako mentor mladých talentů a ředitel hudebních festivalů a institucí, včetně Mezinárodního festivalu Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou a opery v Košicích.

Sám si ale na slávu nikdy nepotrpěl. „Po každodenním náročném operním životě jsem si to neuvědomoval a neuvědomuji si to ani dnes. Nikdy jsem netoužil po tom být slavný. Chtěl jsem se lidem ukázat, ale že bych mermomocí prahnul po slávě, to nikoliv. Ale pokud mám odpovědět. Ano, dá se říct, že patřím mezi ty slavné,“ říká.

A takto dnes operní pěvec vypadá. Poznali byste jej? Jistě ano, je jen více šedivý, ale jiskru v očích má stále.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Peter Dvorský dnes

Je to v rodině

Dvorského soukromý život je stejně harmonický jako jeho vystoupení. S manželkou bydlí převážně v Bratislavě a sdílejí společnou domácnost se dvěma dcerami.

Jeho rodina zasahuje i do hudební sféry, vášeň pro operu sdílí se třemi bratry, kteří jsou rovněž uznávanými zpěváky.

Nestárnoucí legenda

I dnes Dvorský stále ovlivňuje kulturní scénu, oslavuje se prostřednictvím velkolepých galavečerů, jako byla nedávná akce Peter Dvorský 70, kterou uspořádalo Slovenské národní divadlo. Jeho houževnatost tváří v tvář neustále se měnícímu opernímu prostředí a jeho oddanost umění jsou stejně silné jako kdykoli předtím.

