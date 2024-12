Externí autor 6. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Slovenský hudebník Peter Nagy prozradil tajemství svého skvělého vzhledu a spokojeného důchodu. Díky zdravému životnímu stylu a podpoře nové partnerky, která se věnuje fitness, se cítí lépe než kdy dřív. Jaký je jeho recept na úspěch?

Peter Nagy byl velkou hvězdou hlavně v osmdesátkách. Tehdy se bez jeho písniček neobešla žádná pořádná diskotéka nebo vesnická zábava. Nejvíce se z něj podlamovaly kolena hlavně ženám, a to nejen kvůli jeho hitům, ale také kudrlinkám ve vlasech, které měl skutečně jako barokní andělíček.

K této image a velkému talentu přidejte ještě Nagyho výroky o sobě samém, že se cítí být nenapravitelným romantikem, který věří v lásku na celý život. A idol dívek, žen a dam je na světě.

Stále má dostatek charisma, humoru i dobré nálady

Přestože ani on nedokáže zastavit běh času a samozřejmě jsou přibývající roky znát i na jeho zevnějšsku, stále má dostatek charisma, humoru a dobré nálady, kterou rozdává všude, kam přijde. Pětašedesátiletý zpěvák už dlouhou řadu let svou image nemění, kudrliny jeho kštici zdobí pořád, i když zestříbrněly.

Peter Nagy začínal se skupinou Indigo v polovině osmdesátých let. To, že se jedná o výjimečného umělce se potvrdilo záhy, rok nato totiž získal Zlatého slavíka. Celé Československo mu leželo u nohou, Nagy přespával v autě, aby stihl co nejvíce koncertů. Život muzikanta ho naprosto pohltil.

Kdo by ovšem čekal, že se „sveze” na vlně stresu, vyčerpání a punkáčského života, mýlil by se. I když je Nagy na scéně už téměř čtyřicet let, zdaleka na svůj věk nevypadá.

Skoro by se dalo říci, že mu to sluší víc než v dobách jeho největší slávy. A čím, že to je? Nagy nikdy nepil alkohol, a dokonce se zvládl vyhnout i cigaretám. Co více, i dnes se snaží aktivně žít a držet si zdravý životní styl.

„Mám zdravý životní styl, ráno začínám cvičením, přes týden zdravě jím, ale přes víkend se pak normálně nažeru a dám si i pivo nebo víno. Netýrám se, nedělám z jídla náboženství,“ prozradil hudebník v rozhovoru pro web Super.cz.

Když má ale přeci jenom pocit, že by měl nějaké to kilo shodit, jí jen celozrnné výrobky a pije vlažnou vodu s citronem. Nesmí chybět samozřejmě vláknina, která je prospěšná nejen v tom, že ho dostatečně zasytí, ale podporuje také zdravé fungování celého metabolismu.

Důchod bere v eurech, nestýská si

Na muzikantovi je zkrátka vidět, že za svůj život přišel na to, co je pro něj nejlepší, a proto i tak skvěle vypadá. Co víc, nemá se špatně ani co se týká důchodu. Jak sám přiznal, očividně nestrádá jako řada českých umělců, kteří si při pohledu na „důchodovou výplatnici” postesknou.

„Mám slovenský důchod, beru ho v eurech a nebojte se, že bych strádal. Ale nebudeme mluvit o penězích, to se nehodí. Nerad se chlubím tím, kolik vydělávám a co vlastním. Ale myslím, že se mám velmi dobře,“ říká spokojeně slovenský hudebník.

Nová přítelkyně

Na tom, že Peter Nagy zraje jako víno a prospívá, má zajisté kromě jeho vlastní pevné vůle vůči zdravému životnímu stylu a příjemného důchodu podíl také nová partnerka po jeho boku. Ta má ještě ke všemu navíc zálibu ve fitness.

„Ona trénuje fitness a aplikuje to na mně. Jsem takový první na ráně. Chodíme do fitka a cítím se dobře, člověče. Cítím se dobře do 20. hodiny, pak přijde únava, pak přijde víno a zase jsem to já!“ přiznal Nagy v televizní show Petera Marcina.

Kdo tajemná blondýnka je, prozatím nikdo netuší. Peter Nagy si nechal jméno své nové přítelkyně pro sebe. Nejdůležitější ale je, že jim to klape a hudebník vypadá na výbornou.

Zdroje: novinky.cz, super.cz, peternagy.sk