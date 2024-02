close info Profimedia / Profimedia

Jasmína Maurerová 24. 2. 2024 8:49 clock 3 minuty gallery

Idol mnoha ženských srdcí slovenský zpěvák Peter Nagy oslaví letos v dubnu kulaté narozeniny. Nebude to ale jen on, kdo bude slavit, narozeniny má také jeho kapela Indigo, ta oslaví 40 let existence. Jak se za tu dobu Nagy změnil a co k oběma narozeninám chystá?

Za dob Československa patřil mezi nejoblíbenější zpěváky vůbec. Tento rok sfoukne na dortu hudebník Peter Nagy už pětašedesát svíček. Toto životní jubileum si zaslouží pořádnou oslavu, a o to více, když slavit se bude hned nadvakrát. Jeho kapela Indigo má totiž také narozeniny. Velkou slávou se tyto dvě události zpečetí na koncertě v pražské Lucerně. Mezi gratulanty se objeví i řada jeho přátel z hudební branže, se kterými za svou bohatou kariéru měl tu příležitost spolupracovat. Ti, kteří budou mít štěstí a získají vstupenky na tuto mimořádnou událost, si vyslechnou legendární skladby jako So mnou nikdy nezostárneš, Láska je tu s vami, Kristínka iba spí, S nohami na stole a nebo jednu z nejoblíbenějších písniček vůbec - Aj tak sme stále frajeri. Frajer je stále i samotný Nagy. Ačkoliv jeho kštice značně prošedivěla, stále má tento slovenský zpěvák neuvěřitelné charisma. Tím ostatně oplýval už v mládí, což mu tak částečně předpověděl samotný Mistr Karel Gott. Toho Nagy porazil v populární anketě Zlatý slavík v roce 1985. Gott mu předpověděl spoustu holek Odznáček se Zlatým slavíkem vyrobeným z českého granátu mu tehdy připínal Mistr osobně. Karel Gott byl proslulý svým humorem už tenkrát, a tak si samozřejmě neodpustil vtipnou poznámku. “Petře, teď budeš mít holek, kolik chceš,” řekl tehdy čerstvému Zlatému slavíkovi Nagymu. V rozhovoru pro novinky.cz pak Nagy prozradil, jestli po tehdejším vítězství v kategorii nejoblíbenějšího zpěváka skutečně měl tolik holek, kolik chtěl. “Ano. Byli jsme na nějakém festivalu a hrála tam i slovenská Tublatanka, která vznikla rok před námi. Zpěvák a kytarista Maťo Ďurinda stál vedle mě v zákulisí, díval se do publika a řekl mi: Bylo by skvělé, kdybys mi půjčil pár holek, které přišly na tebe,” vypráví Nagy a dodává, že v té době byla Tublatanka ještě metalová kapela. Její styl se ale později změnil a tím se stala skupina pro dívky ještě zajímavější. To, jak se slovenský hudební za léta měnil a jak se změnil dodnes taktéž návštěvníci jeho jubilejního koncertu uvidí. Vizuální stránka věci totiž bude složena právě z Nagyových archivních záběrů z celé jeho dlouhé kariéry. S věkem se smířil, přestal si barvit šediny Ačkoliv je dnes skoro pětašedesátiletý Nagy stále frajer, zub času se na něm podepsal. To zpěvák přijal už před pár lety, kdy si přestal barvit vlasy. Jeho kudrnaté háro je tedy šedivo-stříbrné. Svůj outfit často zpestří nějakým šátkem nebo kloboukem a hned v něm onoho mladého štramáka zase poznáte. Co se týká soukromí, Nagy si ho bedlivě střeží. On sám je na popularitu zvyklý, ale je si vědom, že jeho okolí to nemusí být příjemné. Před dvěma lety tedy na udílení cen Anděl dorazil sám, bez partnerky. Je to prý křehká bytost a chce ji před veřejností uchránit Slovenský zpěvák je se svým věkem naprosto vyrovnaný, důkazem toho je právě fakt, že si přestal barvit vlasy a sám posléze prohlásil, že každý muž by měl být na své roky hrdý. A to u něj platí, protože on sám je rád, že se s jeho životním stylem v hudební branži dokázal udržet tak dlouho. Zdroje: novinky.cz, idnes.cz, blesk.cz Související články close Celebrity Peter Nagy slaví 61 let. Jak vypadá, čím se živí a jakým dvěma vášním propadl? gallery 6 close Celebrity Posmrtné výdělky Karla Gotta: Mistrova agentura vydělala téměř 100 milionů gallery 5

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Jasmína Maurerová Redaktorka