Z těchto brášků vyrostli slavní čeští herci. Jeden hrál prince, druhý se zastřelil. Poznáte, o koho jde?

close info Facebook

Externí autor 3. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Letos je to už čtrnáct let, co se odehrála velká tragédie. Jeden ze slavných hereckých bratrů se rozhodl dobrovolně ukončit svůj život. Na úvodní fotografii jsou kluci ještě malí a bezstarostní a ani by je nenapadlo, že život jednoho z nich se skončí takto smutně. Poznáte, o koho se jedná?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články