On byl bohém a bouřlivák. S cigaretou světácky doutnající z koutku úst zpíval a hrál na klavír v nočních barech. Ona byla zasněná víla, která snila o herecké dráze. Potkali se na DAMU a bláznivě se do sebe zamilovali. Manželství jim sice nevydrželo, ale oba se stali českými hereckými legendami.

Víno, ženy a zpěv

Pardubický rodák spatřil světlo světa 15. září 1930. Narodil se do rodiny obyčejného poštovního úředníka. Od dětství miloval hudbu, hrál skvěle na klavír, a cvičil na něj pilně každý den. Někdy i šest hodin denně.

Talentovaný mladík měl jasno, chtěl se stát umělcem. Když však oznámil otci, že má v plánu studovat herectví, nesetkal se s radostnou reakcí. Jeho tatínek doslova zuřil. Mladý rebel tehdy utekl z domova a živil se jako muzikant po barech.

Přihlásil se na DAMU, kam byl úspěšně přijat. Pohledný mladý muž miloval víno, ženy a zpěv. Jeho energie vždy vypovídala o jeho radosti ze života. Nezapomenutelný český herec si rád užíval života plnými doušky.



Láska jako z pohádky

Právě na DAMU ale potkal charismatický umělec půvabnou vílou s velkýma laníma očima. Mladší herečka se narodila 30. září 1931 v Kvíčovicích u Plzně. Již v dětství si její okolí všimlo, jak moc je talentovaná.

Vystudovala obchodní školu a poté šla za svým snem. Studovat DAMU. Oba dva právě tam zahořeli plamenem lásky. Měli svatbu jako z pohádky. Narodila se jim dcera Alexandra, ale po nějakém čase se rozvedli.

„Naše partnerství bylo víc kamarádstvím než manželstvím a časem jsme se přirozeně rozešli,“ řekla o vztahu jednou herečka.

Herečka brzy začala moderovat dětské pořady a stala se oblíbenou televizní tváří. Její partner se stal uznávaným filmovým i divadelním hercem. Rozešli se v dobrém a zůstali přáteli.

Čtyři svatby a jedna láska

Během života se stačil oblíbený herec oženit hned čtyřikrát. Jeho druhou ženou se stala krásná princezna Lada z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. S hereckou kolegyní Marií Kyselkovou má syna Ondřeje.

Ani tentokrát mu ale manželství nevyšlo. Potřetí si k oltáři dovedl moderátorku z rozhlasu Evu Kopeckou. Zanedlouho se opět rozváděl. Na hledání pravé lásky však nezanevřel, a nakonec se dočkal.

Jeho pravou láskou se stala jeho fanynka Radmila, která pracovala jako zlatnice. Bylo to jako z romantického filmu. Konečně našel tu pravou, se kterou zůstal až do konce svého života. O svého milovaného muže se starala až do jeho smrti.

„Byla jsem jeho fanynka a mistrovi napsala obdivný dopis. Představte si, že on, který do té doby nikdy nikomu neodepsal, mi odpověděl. Já bydlela v Liberci, takže hned, když měl u nás nejbližší vystoupení, pozval mě na kafčo,“ sdělila webu Prima Ženy před lety paní Radmila.

Televizní maminka

První manželka také našla svou pravou lásku. Po rozvodu s hereckým kolegou měla krátký vztah s režisérem Janem Valáškem. V umělecké branži našla muže svého života, charismatického herce Jana Přeučila.

„Oba jsme měli za sebou nepodařená manželství, já dokonce druhé, byli jsme trochu osamocení ztroskotanci. Já v něm poznala báječného člověka a nespletla jsem se,“ prozradila herečka.

Vzali se v roce 1971, a prožili spolu víc než čtvrt století. Populární herečka a moderátorka, kterou milovaly všechny děti měla tragickou nehodu v roce 1999. Pravděpodobně nešťastnou náhodou doma upadla hlavou na radiátor a zemřela. Její partner Jan Přeučil ji našel doma mrtvou.

Pokud jste v naší hádance poznali dvojici Petra a Štěpánku Haničincovi, máte skvělý kulturní přehled.

