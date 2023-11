Měl poměrně slibně nastartovanou hereckou kariéru, a nejen kvůli roli uličníka Péti Bajzy, kterou se proslavil. Nerozhodoval se snadno, ale nakonec zvítězila profese, kterou vystudoval, jeho velká záliba a touha být „svým pánem“. Řeč je o Adamu Novákovi, herci, lépe řečeno dnes již bývalému.

Jako kluk

Dnes čtyřicátník Adam Novák se od svých dětských let snad vůbec nemění a od malička vypadá mnohem mladší. To byl jeden z důvodů, proč si ho do úsměvného seriálu Bylo nás pět vybral režisér Karel Smyzcek. Když hrál druháka Péťu Bajzu, chodil už do osmičky. Natáčení bylo velmi náročné, točilo se celý den a malí školáci by to údajně těžko zvládali. A pak, už nějakou tu zkušenost měl. Před kamerou se poprvé objevil jako šestiletý kluk v pohádce Motýlí křídla, a později v seriálu Arabela se vrací: Rumburak králem Říše pohádek. Účinkoval v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, hrál v dětském muzikálu Ruty šuty Arizona Texas.

Herecká kariéra

Adam se narodil v Praze dne 17. června 1980. Má dva bratry a sestru Sandru (*1982), která je herečkou a jako Evička Svobodová v Bylo nás pět byla zamilovaná právě do Péti, stejně jako později v třídílném televizním filmu Český Robinson (2000), do Vargy, kterého hrál také její bratr. Před tím se Adam ještě objevil ve dvou filmových snímcích a seriálu Zdivočelá země. Vidět jsme ho mohli ve filmu Taková normální rodinka (2008) a naposledy v jedné epizodě seriálu Aféry (2011). Ale to už měl v podstatě herectví pověšené na hřebíku.

close info Profimedia zoom_in Adam Novák – budoucí výtvarník (2012)

Talent a talent

Adam vystudoval scénografii na uměleckoprůmyslové škole. Od prvního ročníku vystupoval v pražském divadle Rokoko, ale již v té době se zároveň věnoval své nynější profesi. Po dvanácti letech z divadla odešel, aby ji dělal „na plný úvazek“. Přiznává, že rozhodování nebylo snadné, ale nakonec převážil pocit větší volnosti a rozhodování o svém čase.

Dnes je Adam výtvarníkem, především malířem, ale dělá i sochařinu. Kromě toho pracuje pro divadlo jako scénograf a navrhuje dekorace. Se svou rodinou žije v Praze a občasné nabídky na účinkování v seriálech odmítá.

close info Profimedia zoom_in Adam Novák od malička vypadá mnohem mladší

