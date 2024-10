Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Pokud jste viděli seriál Bylo nás pět, natočený podle legendární stejnojmenné knihy spisovatele Karla Poláčka, určitě si pamatujete na jednoho z hlavních hrdinů Petra Bajzu, který v něm dostával časté výprasky. Podívejte se, jak se změnil jeho představitel Adam Novák.

Narodil se v Praze, má tři sourozence, z nichž nejznámější je sestra Sandra, která je rovněž herečkou a ve zmíněném seriálu si zahrála Adamovu dětskou lásku Evičku Svobodovou.

Kluk od filmu

Péťa Bajza nebyl v Bylo nás pět tak úplný nováček. Jeho představitel Adam Novák už měl totiž za sebou pár hereckých zkušeností. Poprvé se objevil v šesti letech v napůl animované pohádce Motýlí křídla, další roli dostal v seriálu Arabela. Když k tomu připočítáte účinkování v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, je jasné, že zkušeností měl celkem dost.

Uličník Bajza

K roli uličníka Bajzy Adamovi pomohly nejenom zkušenosti, ale také dětský vzhled. Možná vás překvapí, že zatímco Péťovi Bajzovi bylo sedm, jeho představiteli Adamovi téměř čtrnáct a chodil do osmé třídy. Z toho důvodu se předpokládalo, že náročné a dlouhé natáčení zvládne.

Pro Idnes.cz k tomu řekl: „Natáčelo se skoro rok a běžně jsme měli denní dvanáctihodinovky, což už by dnes asi neprošlo. Hodně jsem v té době zameškal ve škole a musel jsem jeden rok opakovat, což mě mrzelo, protože jsem tak přišel o svůj oblíbený kolektiv spolužáků.“

Legendární výprasky

V mnoha rozhovorech Adam přiznával, že výprasky, které dostával, byly skutečné. Sice míval lehce chráněné pozadí, ale když se jeho filmovému otci Oldřichovi Navrátilovi, alias Vendelínovi Bajzovi, nepovedla replika, muselo se opakovat. I s výpraskem. Nebylo divu, že po jednom takovém natáčecím dni měl pozadí téměř černé.

Slibně nastartovaná herecká kariéra

Role Petra Bajzy vynesla Adama na výsluní. Překvapivě si ke studiu nezvolil konzervatoř ale uměleckoprůmyslovou školu se zaměřením na scénografii. I přesto dostával další nabídky nejenom ve filmech, ale také v seriálech. Objevil se ve Zdivočelé zemi, Cestách domů, Na lavici obžalovaných justice, ve snímku Český robinson nebo Taková normální rodinka.

Od třinácti let měl dokonce stále angažmá v divadle Rokoko. Po studiu se nezačal na plno věnovat hraní, ale přibral si i scénografii.

„Hodně jsem se jednu dobu rozhodoval, kudy se vydat, ale nakonec jsem si vybral cestu výtvarníka. Přeci jen mám takhle větší svobodu. Chtěl jsem mít svůj profesní život víc ve svých rukou,“ vyprávěl ve zmíněném rozhovoru.

„Herec je podřízený mnoha okolnostem, režisérům, producentům, konkurzům, prostě není moc svým pánem. Vnímám tohle u své sestry, která hodně hraje ve velkých seriálech. Nakonec jsem opustil i to divadlo Rokoko, kde jsem byl služebně nejstarším hercem, a začal se naplno věnovat výtvarnictví. Občas dostanu nabídku nastoupit do nějakého z těch nekonečných seriálů, ale jak jsem řekl, to už dnes, kdy jsem poznal profesní svobodu, není nic pro mě.“

Výtvarník a scénograf

U filmu vlastně zůstal, jenom vyměnil herectví za profesi scénografa. Kromě českých pracuje i pro zahraniční produkce, jako patinér se například podílel na bondovce Casino Royale. Díky této práci se také mohl vrátit do seriálu Zdivočelá země.

Adam Novák také maluje vlastní obrazy a pořádá výstavy. S manželkou a třemi dětmi žije na vesnici v podhůří Jizerských hor, kde je pro něj život příjemnější a navíc to má blízko do přírody.

