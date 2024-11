Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Psal se rok 2005, kdy Petr Bende skončil druhý za vítězem SuperStar Vlastou Horváthem. Od té doby už ovšem uplynula pěkná řádka let a kromě toho, že se z Bendeho stala hvězda, se mnoho změnilo také v jeho osobním životě. S kým randí nyní?

Po SuperStar, ačkoliv skončil druhý, se mu změnil život. Začal být úspěšný jako sólový zpěvák, a to i přesto, že diváci poslali více smsek Vlastimilu Horváthovi. Bende zabodoval ve Zlatém slavíkovi, byl nominovaný jako Objev roku na cenách Anděl, na hudební televizi Óčko se umístil na druhém místě jako Zpěvák roku a druhé místo získal také v kategorii Videoklip roku.

Zdá se, že dvojky mu jsou zkrátka souzeny. A to jak v profesním, tak v osobním životě. Hned si povíme proč.

Svatba se Zuzanou, rozvod se Zuzanou

V roce 2008 se Petr Bende oženil. Jeho vyvolenou se stala krásná Zuzana, se kterou žili v její rodné Ostravě. Manželé přivítali na svět také dva synky, Matyase a Maxe. Bende vypadal, že je nesmírně spokojený, v rozhovorech na potkání vykládal, jak s rodinou rád tráví čas a jakou je mu jeho žena velkou oporou.

V roce 2021 ovšem přišel šok. Na slavnostním předávání hudebních cen Zlatý slavík se Petr Bende objevil se svým tatínkem, a nikoliv se svou manželkou. V tu dobu už na veřejnost uniklo pár drbů, že Bendeho manželství není úplně jako na růžovém obláčku, ale jednalo se pouze o nepodložené spekulace.

„Vyvezl jsem tátu na Slavíky do Prahy. Udělali jsme si menší mejdan. A teď jdeme na panáka,“ oznámil vesele v rozhovoru pro deník Blesk. To nebylo ovšem to stěžejní, co zpěvák redaktorovi prozradil. Přítomnost jeho tatínka byla zřejmá. „Jsem rozvedený,“ přiznal po chvilce.

Rozvod tajil půl roku

To, že je zpěvák single, se mu podařilo před veřejností utajit půl rok. Se Zuzanou se údajně rozvedli v březnu roku 2021. Udílení Slavíků se pak konalo na podzim. Dlouhou dobu pak Bende nemohl nikoho najít, nebo alespoň nebyl s nikým na veřejnosti viděn.

To ovšem platilo pouze do minulého roku, kdy na stý vysílací den StarDance přivedl záhadnou krasavici. Petr Bende totiž sám v taneční soutěži kdysi účinkoval, a tak bylo na místě ho na slavnostní díl pozvat. Ruku v ruce dorazil s krásnou zrzkou v modrých šatech. Její jméno je Bára.

Vedle nové partnerky jen září

Bára je hudebnice ve zlínském orchestru a v době, kdy se spolu poprvé objevili, už prý stihli i dovolenou. „Je skvělá, klape nám to,“ prozradil Bende redakci Super.cz, s tím, že o společném bydlení zatím přemýšlejí, protože zpěvák žije kvůli synům stále v Ostravě.

Hrdličkám to spolu moc slušelo, možná proto, že Bára je tak krásná, si ji Bende nechával dlouho jen pro sebe. Není totiž pochyb, že ten večer oslnila nejednoho přítomného muže. V modrých šatech vypadala úchvatně a Petr Bende má tak po boku skutečný klenot.

