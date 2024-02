Pěvecké soutěže, tedy i SuperStar, obvykle mladým úspěšným účastníkům pomůžou nastartovat jejich hudební kariéru. Po ní se ne cestou vzhůru, ale na dno vydal talentovaný a nadějný finalista Petr Borkovec. Neustál totiž již počáteční chvilku slávy a zkazil si vše, co mohl.

Oslnil i divočil

Petr Borkovec pochází z Moravskoslezského kraje, z půvabného městečka Jablunkov. Do páté řady SuperStar (2018) přišel jako osmnáctiletý skromný kluk s kytarou. Zajímavou barvou hlasu a příjemným vystupováním zaujal porotu už při castingu. Svým charismatem si začal brzy dobývat srdce diváků.

Do soutěže se zapsal jako jeden z nejvýraznějších talentů, ale také jako ten, který se mohl ocitnout na černé listině. Na jedno natáčení přišel pozdě, protože měl kocovinu, ve druhém kole se opil tak, že ho kamery zachytili, jak není schopen chůze. Když dostal od poroty vyčiněno a Paľo Habera mu pohrozil, že pokud se něco takového bude opakovat, tak prostě ze soutěže vyletí, zklidnil se.

Osmnáctiletý Borkovec si nezískal přízeň jen diváků, ale údajně i sedmatřicetileté porotkyně, slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové. Svůj románek tajili a vyšli s ním ven až po soutěži.

Vzestup a pád

Jablunkovský talent se probojoval mezi deset finalistů, a nakonec obsadil čtvrté místo. Kariéru zpěváka měl na dosah. Měl nabídky, začal koncertovat. Sláva mu ale stoupala do hlavy stejně rychle jako alkohol, kterému holdovat tak značně, až mu propadl. Na podzim se rozešel s Katarínou, i když se pak ještě krátce následujícího roku k sobě vrátili.

Kromě slávy, kterou neustál, tak příčinou stále větších problémů s alkoholem mohl být i rozchod. Ještě téhož roku byl hospitalizován v psychiatrické léčebně.

Připomenout si jeho hlas můžete na následujícím videu:

Borkovec měl zcela jistě po návratu z léčení velkou šanci na návrat, měl ještě nasmlouvaných pár koncertů a koneckonců tzv. uletět můžeme všichni, což by jeho fanoušci pochopili. Sliboval, že se dá do kupy, ale nezvládl to.

Opět začal pít. Jednou skončil na záchytce, podruhé zasahovala policie při jeho výtržnostech. Co je však horší, místo zpěvu se dal na dráhu zlodějíčka. Sice kradl jen důvěřivým kamarádům a milenkám osobní věci, i to stačilo, aby skončil ve vazební věznici na Pankráci.

Promarněné šance

Po propuštění opět přišly sliby. Dušoval se, že začne pracovat, splatí své dluhy a dodělá si maturitu na středním odborném učilišti. Opět zůstalo u slibů. Chytnul se kamarádů, kteří ho dostali na úplné dno. Během krátké chvíle, kdy zářil jako hvězda SuperStar, si založil účet na Instagramu a dotáhl to až na sedmdesát tisíc fanoušků.

Ty po svých alkoholových úletech začal ztrácet stejně rychle, jako si je získával. Přesto mu jich pár tisíc zbylo, což bylo dost na to, aby ho účet mohl přinejmenším živit.

Petr Borkovec si užíval své slávy jen krátce

I to promarnil. Posledním příspěvkem bylo video, kde se v podroušeném stavu pokouší zpívat. Pak jeho účet zmizel, stejně jako on. Na sociálních sítích se po roce znova objevil, obnovil i svůj instagramový účet. Nemohl se však pochlubit žádnými koncerty ani úspěchy a fanoušci, kterým v podstatě nic nepředvedl, o něho ztratili zájem. Zbyla mu jich hrstka.

Dnes o něm není slyšet. Jméno pohledného a nadějného zpěváka se v titulkách tisku neobjevuje a nevyprodává koncertní sály. Třeba se ale někde dává do kupy a jeho hlas na veřejnosti jednou zazní. Koneckonců je to mladý kluk a není jediný, který se s popularitou – v jeho případě náhlou a krátkou – nedokázal vyrovnat.

