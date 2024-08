V září to bude třicet let, kdy tento charismatický herec s tajemným uhrančivým pohledem předčasně odešel pouhé čtyři dny po svých padesátých čtvrtých narozeninách do hereckého nebe. Žije nejen ve vzpomínkách blízkých, ale pro nás diváky v řadě nezapomenutelných rolí. Zde je malá připomínka.

Ne lehké dětství

Malou nápovědou úvodem vám může být, že jeho o dva roky mladší bratr Karel je též herce, bratři měli ještě mladší sestru. K umění je vedla maminka, učitelka klavíru. Novomanžel z titulní fotky se narodil v Praze 16. září 1940. Když mu byly necelé čtyři roky, otec, divadelní nadšenec, zemřel po běžné operaci na plicní embolii. Maminka Miluška vzala děti a odstěhovala se s nimi k mamince do Hrabůvky, odkud ona i její muž pocházeli. Malý budoucí herec se snažil otce zastat, staral se o sourozence, vypomáhal na statku, aby rodině přispěl nějakou korunou. Po úmrtí jeho babičky se maminka přestěhovala do Ostravy-Poruby, kde získala dobře placenou práci v hudební škole a děti uživila.

Jako kluk byl plachý, neprůbojný, bez sebevědomí, na povolání herce se prý moc nehodil, přesto mu divadlo učarovalo. Svou první roli v amatérském souboru v době dospívání měl mít v Zlatovlásce. Tam však měl políbit starší herečku, což odmítnul a tak z jeho účinkování sešlo. Byl prý člověk pevných zásad, nebál se vyjádřit své názory a stál si za svým.

Osudová divadla, osudové role…

Po pražské (D)AMU náš (ne)známý odchází se skupinou herců vedených režisérem Janem Kačerem do ostravského divadla Divadla Petra Bezruče. Zde se bláznivě zamiluje do baletky Jany. Herec touží po dětech, Janě se nedaří otěhotnět a vášnivé manželství se brzy rozpadá.

V roce 1958 odchází s Kačerem do Prahy a stává se členem souboru vznikajícího Činoherní klubu, jehož scéně zůstane věrný do konce svého života. Už v Ostravě si hercova talentu brzy povšimnou režiséři a obsadí ho do menších rolí. Pro jeho hereckou kariéru se stává průlomová postava Ondřeje z Vlkova, hlavního hrdiny historického dramatu Údolí včel (1967), která byla jednou z jeho nejlepších rolí. Tou „životní“ je role Glenara v mysteriózním snímku Morgana, protože během natáčení potkal svou druhou ženu Helenu (více viz galerie).

… a osud

S Helenou má dceru Petru (*1972). Stal se otcem, jak si přál, přesto mu manželství nevydrželo. Lépe řečeno vydržela to s ním jeho žena jen čtyři roky. Už jako kluk měl výbušnou povahu, vztekal se kvůli maličkostem, i když ho jeho cholerické výbuchy brzy přešly. Často prý u nich opravdu létaly talíře, jak vzpomíná jejich dcera, se kterou si udržel i po rozvodu hezký vztah. Možná si to není těžké představit, když si ho vybavíme jako produkčního Šuse v Trháku.

Svou spřízněnou duši potkal v roce 1980. Byla jí letuška Ivana, jeho třetí žena, se kterou má dceru Kristýnu (*1987). Žena mu stála po boku a byla mu oporou do jeho posledních chvil. Na počátku 90. let onemocněl rakovinou slinivky, po operaci se zdálo, že se z toho dostane. V divadelních kruzích se říká, že kdo nahlas vysloví „Mackbeth“ bude mít smůlu, ve filmových pak, že je to role Fausta. Smál se tomu, na pověry nevěřil. Přijal ji ve filmu Jana Švankmajera Lekce Faust. Film se točil dva roky, herci se zákeřná nemoc vrátila a dotočil ho prý za nesmírných bolestí, které na sobě nedal znát.

Když už „černý myslivec“, který v televizní Babičce (1971) popletl hlavu Viktorce, věděl, že mu moc života nezbývá, opustil divadelní prkna a odjel dožít na svou milovanou chalupu v Dolní Kalné, kde je místo posledního odpočinku. Poslední dny musel být hospitalizován, zemřel ve vrchlabské nemocnici dne 20. září 1994.

