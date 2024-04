Externí autor 10. 4. 2024 clock 4 minuty gallery video

Českou sodu tak, jak ji známe, by dnes žádná televize vysílat nemohla. Alespoň to o pořadu tvrdí jeden z jejích tvůrců herec Petr Čtvrtníček. Původně vystudovaný scénograf je českému divákovi znám především jako komik a bavič. Vadí mu to? A proč nemá rád, když se o herectví říká, že je to práce?

Satirický pořad, který atakoval televizní vysílání na začátku devadesátých let se za dobu své (byť relativně krátké) existence stihnul stát legendárním. Na programu byl po dobu sedmi let, a to v letech 1993 až 2000. Proč Česká soda skončila, objasnil jeden z jejích tvůrců a účinkujících v jednom herec Petr Čtvrtníček.

„V podobě, v níž jsme pořad dělali, je to dnes absolutně nevysílatelné. Svoboda, která byla v divokých devadesátých letech, už tady nikdy nebude. Nejsou na to podmínky, otevřenost a vůle, kterou jsme měli,“ uved v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2018. On a jeho přátelé, kteří se na chodu pořadu podíleli, věděli, že se tato práce nedá dělat donekonečna. A tak symbolicky s příchodem nového tisíciletí přísun nekorektního humoru českému divákovi utnuli.

Čtvrtníček a jeho banda neměli hranice

Kultovní pořad si nebral servítky s nikým a s ničím, i proto by se dnes na scéně nechytil. Nebo tedy chytil, zcela jistě, ale z právního hlediska by byla jeho existence v podstatě nemožná. Za dob divokých devadesátek si „každý mohl dělat, co chtěl“. Český stát byl v plenkách, a co je korektní, a co už za hranou se lidé teprve učili. Česká soda byla určitě za hranou, ale možná právě proto byla tak úspěšná. A možná právě proto by byla tak úspěšná i dnes.

Fanklub kolem nekorektního pořadu se zvětšoval a zvětšoval, až se dokonce v podobě střihového filmu dostal televizní „občasník” i na plátna kin. Česká soda parodovala politiky, reklamy i televizní zprávy. Petr Čtvrtníček a jeho banda zkrátka neměli hranice. Pořad se samozřejmě snažili zkopírovat i jiní tvůrci, nicméně jeho úspěchu s nikdo s ničím nedosáhl.

Petra Čtvrtníčka si proto lidé často spojují hlavně s jeho komediálními a bavičskými výstupy. Leckterým umělcům by to nejspíš vadilo, on se na to ale dívá s nadhledem. „Nepřijde mi líto, že mě lidé znají spíše jako komika. Baví mě to a znám spoustu charakterních herců, které nikdo nezná, a byli by možná moc rádi, kdyby je alespoň někdo znal jako takového komika, kterým jsem já,“ nestěžuje si na svou popularitu u lidu Čtvrtníček.

Reklamy, divadlo a populární A-Z kvíz

Úspěch sklízel také se svou vánoční reklamou pro jednoho z mobilních operátorů, kdy se podařilo další jeho větě zlidovět. Jednalo se o psy, kteří byli převlečení za soby. Čtvrtníček se oproti falešným sobům ohradil a jeho: „Ale my jsme řekli ne!” dodnes používá spousta lidí.

Zdroj: Youtube

Na svém kontě má také řadu filmů, vyjmenujme například Doblba!, Poslední plavky a František je děvkař. To, že má herec notnou dávku odvahy a hlavně plný vínek humoru prokázal v roce 2002, kdy se dostal do finále vědomostní soutěže A-Z kvíz.

Kromě svého působení na stříbrném plátně jej můžete vidět také v divadle. Od roku 2000 je členem hereckého souboru Divadla Na zábradlí. Kromě tohoto angažmá také občas hostuje v Divadle Kalich nebo na Letních Shakespearovských slavnostech.

„V divadle se moc nepracuje, tam si prožijeme cizí život, který ukradneme člověku, kterého napsal ještě navíc někdo, kdo už je dávno mrtvý. Za práci to nepovažuji, i když za to dostávám mrzký plat,“ dodává na konec a s předstíraným zakašláním tak posílá pozdrav právě vedení svého divadla.

Zdroje: csfd.cz, irozhlas.cz