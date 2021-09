Nehorázné trapasy ruského cara ve Versailles: Tohle civilizovaný svět nečekal

Petr Veliký

Foto: Profimedia.CZ

Petr Veliký poutal pozornost už svým zjevem. Měřil něco přes dva metry, navzdory ruské tradici si holil vousy a nosil ležérní krátké kabátce západního stylu. Stejně svérázné bylo i jeho vystupování. Když roku 1717 zavítal do Francie a vyzdvihl Ludvíka XV. do náruče, aby ho zulíbal, králův regent Filip II. Orleánský jen tiše hvízdl. To nám sem zase přijela návštěva…