Externí autor 16. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Petr Janda měl od života pořádně naloženo. Než definitivně našel štěstí po boku své výrazně mladší manželky, prožil si několik tragédií. A přestože člověk nezapomene úplně nikdy, cítí se nyní opravdu skvěle. Doma má takovouhle krásku, podívejte!

Petr Janda je momentálně ženatý již potřetí. První manželka Jana zemřela na vážnou chorobu, s druhou ženou Martinou strávil dvanáct let. Potřetí vstoupil do chomoutu s krásnou Alicí.

Alice Jandová se se svým budoucím mužem poprvé setkala na koncertě kapely Olympic, když si k němu jako fanynka přišla pro podpis. Přestože to nejspíš ani jeden z nich neočekával, protože je dělil věkový rozdíl čtyřiceti let, přeskočila mezi nimi jiskra.

„Já jsem si vůbec nepředstavovala, že by mezi námi něco mohlo být. Opravdu by mě to ani nenapadlo. Pamatuji si jenom, že když na mě poprvé promluvil, připadalo mi, že má strašně hluboký hlas. Byl mi sympatický, to ano. Viděli jsme se na jednom koncertě, pak mě pozval na druhý, dal mi číslo,” zavzpomínala Alice na jejich seznámení pro Lidovky.cz.

Alice byla v době seznámení velmi mladá

Protože v tu dobu bylo Alici teprve osmnáct let, provázely začátek jejich vztahu drobné kontroverze.

„Pravdou je, že když jsme spolu začali, měl jsem myšlenky, že té mladé holce kazím život. Až jsem se s ní styděl chodit mezi lidi. Nejstarší dcera Marta mi říkala, jestli jsem se nezbláznil, kluci z kapely mi fandili a i rodiče Alice to nesli celkem dobře,” přiznal pro Prima Ženy Petr Janda.

„Celkově nám ale asi moc lidí nevěřilo. Čas ale vše ukázal. Myslím, že jsme důkazem toho, že to není o věkovém rozdílu mezi partnery. Naše manželství je naprosto úžasné. Jsem fakt maximálně šťastný a spokojený,” dodal spokojený hudebník s úsměvem.

Zasnoubili se po telefonu

Jejich vztah byl zpočátku komplikovaný, nedařilo se jim mít potomka, kterého si zvlášť Alice velmi přála, několikrát se rozešli a opět dali dohromady, až se nakonec krizi ve vztahu mladá žena rozhodla vyřešit tím, že na delší dobu odcestovala do Ameriky.

Když si Petr Janda uvědomil, jak moc mu chybí, zavolal jí a po telefonu ji požádal o ruku. Alice pochopitelně souhlasila, a tak se konala svatba.

Po čase se páru narodila dcera Anežka. V tu dobu už Jandovi bylo sedmašedesát. Rozárka přišla na svět o tři roky později, a tak známý hudebník rozhodně nepatří k nejmladším tatínkům.

Petr Janda plánuje umřít na jevišti

„Užívám si to. Učím se s nimi, zpíváme si, hrajeme různé hry, chodíme na procházky, strašně mě to baví. Čím je člověk starší, tím to bere jako větší zázrak,” přiznal populární rocker dojemně.

I přes to, že má Petr Janda už svá léta, neúnavně pokračuje v práci. A jak přiznala jeho žena, ani nevěří tomu, že by s tím někdy přestal.

„​Já myslím, že umřeš na jevišti! Ono je to takhle strašně blbé říct, ale já bych mu to snad i přála. Sice asi pro fanoušky nic moc, ale já si neumím představit, že bys ze zdravotních důvodů nemohl hrát. To by byl pro tebe stejně konec,” špičkovala se Alice s Petrem Jandou pro Lidovky.cz.

Zdroje: Lidovky.cz , Prima Ženy , SeznamZpravy.cz