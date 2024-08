Externí autor 4. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvák Petr Janda si toho za svůj dosavadní život zažil dost. Bohužel kromě těch pěkných věcí, tu byly i věci nepěkné. Co se týká jeho nejbližších, nebyl k němu osud právě milosrdný. Před lety kvůli zákeřné rakovině přišel jak o manželku, tak o syna. Kdo po jeho boku stojí dnes?

S Janou se Janda seznámil už v polovině šedesátých let. Zanedlouho se pak zamilovanému párečku narodil i první potomek, syn Petr. Sedm let na to mu rodiče pořídili ještě sestřičku, narodila se Marta.

Radostné období paradoxně ukončil rok 1989. Rok, který měl být symbolem oslav, se u Jandových ovšem nezapsal v dobrém. Petrova manželka Jana se od lékařů dozvěděla zdrcující zprávu. Onemocněla rakovinou vaječníků.

Syn ležel na zemi, od úst pěna. Měl nádor na mozku

Když už to po čase vypadalo, že se blýsklo na ty lepší a rakovina zmizela, po roce se objevila znovu. Co více, stejná nemoc začala sužovat i jejich syna Petra. Celé se to seběhlo navíc za velmi dramatických okolností.

Zpěvák popsal, že jednoho dne jeho syn jako obvykle cvičil na violu, když najednou slyšeli velkou ránu. Přiběhli na místo, odkud zvuk vzešel a tam našli na zemi ležet Petra s pěnou u úst. Chlapec se celý chvěl a nemohli jej dostat k vědomí. Později pak lékaři nešťastným rodičům oznámili, že jejich syn má nádor na mozku.

Ačkoliv se Petr Janda mladší podrobil náročné operaci, nebyla úspěšná. Nádor se z těla nepodařilo vyjmout. Manželce její zdrcený druh nic neprozradil, nechtěl, aby se ještě více trápila, a tak Jana až do své smrti žila v domnění, že se její syn uzdravuje. Manželka Petra Jandy zemřela v roce 1991, jeho syn pak o deset let později.

Umělec sám dlouho nezůstal, jeho novou partnerkou se stala o téměř třicet let mladší Martina. Manželství jim vydrželo dvanáct let a narodila se jim dcera Eliška. Jeho třetí a prozatím poslední ženou je o čtyřicet let mladší Alice. Seznámili se na koncertě kapely Olympic, kdy si Alice jako fanynka přišla k Petrovi pro podpis.

Hrozil rozvod kvůli nepovedenému těhotenství

To, že se jedná o příběh jako z pohádky pak tito dva stvrdili společným „ano“ v roce 2005. Ovšem i tahle pohádka měla nějaké škraloupy. Manželé si moc přáli společné děti, obzvláště Alice, pro kterou byl tento prvek soužití dvou lidí stěžejní.

Jenže páru se nedařilo počít, prošli i složitým procesem umělého oplodnění, který trvalo dlouhé tři roky, a nakonec ani tak nebyl úspěšný. Partneři se tak domluvil, že pokud se jim to nepodaří ten daný rok do Vánoc, rozvedou se. Tak moc Alice po dětech toužila.

Konec jako z pohádky

A zde se opět do pohádky vracíme. Rozvod se nekonal. Proč? Alice otěhotněla, a to dokonce přirozenou cestou. Dnes je prvorozené Anežce patnáct let a má i mladší sestřičku, Rozárku. Podle Aliciných slov jsou obě dvě holky jiné.

„Anežka teď skončila devátou třídu a dál bude pokračovat na gymnáziu. Řekla bych, že se teprve bude profilovat, spíš asi až vysokou školou. A Rozárka? To je naše malá rockerka, tak uvidíme, co z ní jednou bude. Určitě se víc potatila,“ prozradila dnes šťastná dvojnásobná maminka v rozhovoru pro Super.cz.

Může panovat přesvědčení, že když jste manželkou Petra Jandy, legendárního českého rockera, nemusela byste hnout ani prstem a v klidu plnit „povolání ženy“. To ale rozhodně není případ Alice Jandové. Krásná brunetka, co se týče práce, vskutku nezahálí.

Alice není panička v domácnosti

Na Moravě má penzion, na jehož chod si nemůže stěžovat, pořád prý mají plno. „Je kolem toho spousta práce. Mám úžasné zaměstnance, takže to zvládáme většinou na dálku. Ale samozřejmě tam musím jednou nebo dvakrát do měsíce zajet,“ popisuje svou pracovní náplň Alice.

Na krásnou manželku Petra Jandy Alici se můžete podívat v naší galerii.

