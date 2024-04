Zpěvák Petr Kolář je českobudějovickým rodákem. Jeho hity slýcháme denně v rádiu, ale mediální vody vloni rozvířily i zprávy o prodeji jeho luxusní vily za 30 milionů. Tu nakonec prodal. Novinek má ale v životě více. Jak dnes vypadá?

Na scéně se objevuje už desetiletí, ale Petr Kolář, „ten chlapík s mikrofonem, co kdysi rozjížděl kapelu Boule v Českých Budějovicích“, dneska trochu přibrzdil.

Jeho životní příběh je poměrně pestrým, protože sahá od lesnické školy ve Vimperku až po velká koncertní pódia.

Živil se jako lesník, zahradník i hospodský ve čtvrté cenové skupině. „Chtěl jsem jít na konzervatoř, ale můj prospěch tomu neodpovídal. Můj otec býval myslivec, já chtěl být v přírodě a jít v jeho šlépějích. Vůbec nelituju, byly to krásné roky, i když nejvíce jsem se těšil na víkendy, kdy jsme hráli s kapelou po tancovačkách. Školu jsem dodělal, mám výuční list jako mechanizátor lesní výroby,“ říkal Petr.

Chvíli dokonce i pracoval v zahraničí. „Ve Vídni v truhlářské firmě jsem dělal kazetové stropy. Byla to dobrá práce, ale čtrnáct hodin denně, spali jsme v maringotkách, jedli pytlíkové polévky. Dělal jsem to dva roky,“ popsal zpěvák. Nakonec se ale dostal na výsluní…

Vzestup a Zlatá deska

Jméno zpěváka Petra Koláře nebylo tak moc známé, dokud v roce 2004 nevyhrál v kategorii Zpěvák v anketě Černá vrána (slovní humor k trochu zprofanované anketě Zlatý slavík). V roce 2005 skončil třetí i v populární anketě TýTý, kde získal Zlatou desku.

Jeho hity Ještě, že tě lásko mám nebo Vyznání nás denně provázejí z rádií.

Poslechněme si jeden z jeho největších hitů:

Zdroj: Youtube

I když… jeho jméno vlastně vynesl na světlo Karel Svoboda. Petr na něj dodnes vzpomíná jako na svého otce.

„Rozhlásilo se, že je tam nějakej malej tlustej, co zpívá v hospodě. Točil jsem reklamy a jedna holka zjistila, že Karel Svoboda dělá muzikál Dracula a že bych mohl jít na konkurz. Jel jsem vlakem do paláce kultury, přede mnou seděli Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hess... Málem jsem se po... Zazpíval jsem árii Draculy, čekal v zákulisí a vedle mě stál Dan Hůlka. Roli dostal on, nicméně Karel Svoboda za mnou přišel a říkal: ‚Hele, ty vole, nezpíváš špatně, měl bych místo ve sboru.‘“

A tak se nakonec i stalo. A výše zmíněné úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Nemovitost konečně vloni prodána

Kromě zpěvu Petr Kolář i hrál v divadelní hře, hodně koncertoval a občas přijme i účast v některém hlavně hudebním pořadu České televize.

Velmi se o něm ale hovořilo v době, kdy se pokoušel prodat jeho super luxusní vilu. Požadoval za ní 30 milionů a prodej se velmi táhl. Nakonec ji vloni v létě přece jen prodal, ale musel jít s cenou dolů. Na polovinu.

Vila v Uhříněvsi byla na prodej rok a půl, zejména vzhledem k celkové situaci na realitním trhu. Ač nechtěl, musel zpěvák cenu postupně snižovat. Když splatil vše, co měl, včetně poplatků realitce, z peněz mu podle médií zbyla jen půlka, přesněji 16,1 milionů korun.

V osobním životě byl Petr dvakrát ženatý a má tři děti, teď už i tři vnoučata.

A jak nyní vypadá?

Nějakou dobu byl po posledním rozchodu sám, ale proslýchá se, že je opět zadaný. „Myslel jsem konkrétně na svůj život a ten byl zatím pestrý. Ne, myslím, že láska provází každého z nás a každý z nás ji potřebuje v jakékoliv podobě,“ říká Petr svůj názor. V tuto chvíli dokončuje album akustické hudby.

Album má shrnout to nejlepší z jeho koncertů v kostelech a přinést posluchačům autentický zážitek, který mohli někteří promeškat.

Ačkoliv má už šediny, pro své publikum má spoustu energie.

