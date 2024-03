Světem českého filmu a divadla se proplétá cesta dvojice, která je lemována uměleckým leskem a neuvěřitelně dlouhým společným životem. Ten je poznamenán světly reflektorů i stíny soukromých zkoušek. Poznali byste ženicha a nevěstu na staré svatební fotografii? Hvězdný pár tvoří dodnes.

Jejich svazek, oslavený nedávným zlatým jubileem, odráží partnerský vztah, který proplouvá proměnami života jako skutečný pevný koráb.

Oba tito herci (to je první, mocná nápověda) se narodili v srdci Evropy a pocházejí z prostředí s bohatým kulturním a uměleckým dědictvím, přičemž rodokmen jednoho z nich sahá až k divadelní smetánce a kořeny druhého jsou spjaty s dalekými zeměmi, což do jejich vystoupení vnáší směs vášně a hloubky.

Oba mají na kontě hvězdné role

Jejich kariéra vzkvétala, když se vydali na jeviště a filmové plátno a získali ocenění za své role v inscenacích, které se staly mezníky v české divadelní a filmové historii.

Jejich osobní životy se propletly nejen na filmovém plátně. Oba se po čase rozhodli spojit své osudy, což znamenalo začátek společné cesty, na níž dosud, po více než půl století procházejí životními výzvami, od radostí rodičovství až po bolesti, které život neodmyslitelně přináší.

Jejich kariéry, poznamenané individuálními úspěchy i společným životním příběhem, odrážejí spojení dvou pozoruhodných talentů českého umění.

Když slavili zlaté výročí svatby, nebyla to jen oslava jejich osobní cesty, ale také hold jejich podstatnému přínosu umění. Jejich příběh, bohatý na umělecké úspěchy a osobní milníky, nepřestává inspirovat jak jejich vrstevníky, tak začínající umělce.

Nemám v českém šoubyznysu mnoho takových párů. Tak víte, o kom je řeč?

Zlatá svatba zlatého páru

Zlaté výročí jejich svatby, kterého dosáhne jen málokdo, bylo připomenuto způsobem, který odpovídá jejich odkazu.

Aniž by věděli o oslavě připravené na jejich počest, překvapil je jejich rodinný přítel, právník Vojtěch Lažanský, který uspořádal setkání, jež pro ně uspořádal velkolepou oslavu.

Byl to večer, kdy se vzpomínky na minulost mísily s radostí z přítomnosti, podtržený vystoupením, které vystihlo podstatu jejich cesty – tancem na nadčasové Sinatrovy melodie, v němž se odrážel pocit trvalé lásky uprostřed vzestupů a pádů v jejich životě.

Příběh těchto dvou herců je svědectvím o trvalé síle lásky, umění a oddanosti, příběhem, který inspiruje jak ty, kdo je znají osobně, tak ty, kdo je obdivují z dálky.

Co řekla o padesátiletém manželství Carmen Mayerová? Podívejte se na video:

Zlatí herci

Jistě, není to nikdo jiný než herec Petr Kostka a jeho žena, herečka Carmen Mayerová!

Kariéra Petra Kostky svědčí o jeho všestrannosti a trvalém odkazu v české herecké komunitě. Kostka se narodil 11. března 1938 a jeho umělecká dráha odstartovala počátkem 60. let 20. století, kdy zahájil svou plodnou kariéru, která trvala několik desetiletí.

Díky svým pozoruhodným výkonům v divadle, filmu a televizi si vybudoval přední místo mezi českými hvězdami. Mezi Kostkovy „kousky“ patří jeho role v klasických dílech, jako jsou Což takhle dát si špenát a Byl jednou jeden dům, které si diváky získaly jeho charakteristickou vřelostí a humorem. Jeho přínos českému filmu je obrovský, jeho kariéra odráží nejen jeho uměleckou hloubku, ale také schopnost navázat kontakt s širokým spektrem diváků.

Carmen Mayerová naopak ozdobila českou zábavní scénu svým talentem a půvabem. Účinkování Carmen Mayerové v českém filmu a divadle stojí rovněž za pozornost. Carmen Mayerová má španělský původ po své matce Antonii Torell Mir, která pocházela z Baleárského ostrova Mallorca. Jejím oficiálním otcem byl Karel Mayer, architekt německé národnosti a akademický malíř z Trutnova. Uvádí se však, že biologickým otcem Carmen byl neznámý důstojník německého wehrmachtu jménem Manfred, který měl s její matkou dlouholetý vztah.

Poznali jste je na svatební fotce? Fakt je, že jsou oba skutečně stále nádherní lidé.

close info Profimedia zoom_in Petr Kostka a Carmen Mayerová

Carmen Mayerová se významně zapsala zejména na hudební divadelní scénu. Před odchodem do Prahy vystupovala v tehdejším Divadle Vítězný únor v Hradci Králové. Později nastoupila do souboru Městských divadel pražských. Vystupovala také v klíčových rolích, mimo jiné v hlavní roli muzikálu Hello Dolly v Hudebním divadle Karlín. Od roku 1991 bez stálého divadelního angažmá pravidelně hostovala v divadlech v Liberci a Mladé Boleslavi.

Její umělecká cesta doplňuje cestu jejího manžela, což z nich činí jeden z nejobdivovanějších párů českého umění.

„V našem manželství nastaly různé životní peripetie, vzlety i pády, v žádném případě to nebyla idyla, ani růžový román. Ale nikdy mě neopustil pocit, který jsem vnímala hned na začátku, že jsem si Petra jako člověka vážila,“ řekla v jednom z rozhovorů Carmen Mayerová.

Životní příběh Petra Kostky a jeho manželky Carmen Mayerové, které jste viděli na svatební fotografii, je příběhem hlubokého pouta, které obstálo ve zkoušce času. Pro mnohé zůstává inspirativním příběhem lásky a partnerství ve světě umění i mimo něj.

A na závěr se podívejme, jaký recept na šťastné manželství mají?

