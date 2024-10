Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Asi není člověka v této zemi, který by neznal hit Holky z naší školky. Díky této písničce se proslavil hlavně Petr Kotvald. Ten je na očích fanoušků dodnes, ačkoliv s jeho někdejší kariérou se to rozhodně srovnávat nedá. Radost ale může mít ze své dcery Viktorie, která je také zpěvačkou.

Oblíbený zpěvák Petr Kotvald měl v životě pořádnou dávku štěstí. Ne, že by měl namále, ale toho skutečného štěstí. Dlouhá kariéra, nekonečné zástupy fanynek a potkal také svou životní lásku, se kterou letos slaví už čtyřicet let manželství. Do toho má krásnou a talentovanou dceru. Co více si přát?

Kromě Viktorie má ještě syna Mikuláše. Pojďme si ale něco více povědět právě o jeho dceři, která se vrhla na stejnou dráhu jako její otec a živí se jako muzikantka. Dokonce se svým tatínkem i vystupuje, v kapele, která ho doprovází na koncertech, vystupuje jako vokalistka.

Proto možná i mnohé čtenáře a fanoušky překvapí, že Viktorie studovala na policejní akademii. Kdo by namítl, že zpěv a vykonávání profese policisty spolu nemají nic společného, mohl by se o tom pobavit s jejím otcem. „Oba obory vyžadují inteligenci, preciznost, cit pro detail. A hlavně něco navíc, instinkt a charisma. Mně by se moje dcera jako kriminalistka velmi líbila,” dodává se smíchem Petr Kotvald.

Zpívající policistka Kotvaldová

Viktorie k tomu má také rozhodně co říct: „Studuji na akademii civilní odbor – řízení bezpečnosti ve veřejné správě. Zahrnuje to velmi mnoho věcí od státní správy přes požární po policejní složku. Jde o řešení mnoha krizových situací, které vzniknou, například neúmyslně, nebo o řešení ropných a energetických krizí či hackerských útoků. I v souvislosti s uprchlickou vlnou a vším, co přináší, je to obor velmi aktuální.”

To bylo ovšem v roce 2016, což je doba, kterou už dávno odvál čas. Dnes tedy můžeme krásnou Viktorii Kotvaldovou vídat právě po boku svého tatínka na jeho vystoupeních. Jsou na sebe ostatně napojení již od dětství, a to nejen díky tomu, že jsou otec a dcera. Viktorie s tatínkem vystoupila už ve svých pěti letech.

Tehdy šlo o písničku, která se plánovala na vánoční album. V té době totiž nastoupila do pěveckého souboru Petrklíč Praha, který pravidelně s Petrem Kotvaldem vystupoval na jeho koncertech o Vánocích.

„Viktorie se mnou natočila první píseň jako vokalistka pro můj album Právě tady, právě teď v roce 2011. Od té doby je i mou koncertní vokalistkou,” prozradil oblíbený zpěvák, který se proslavil hlavně díky písničce Holky z naší školky.

Zpěvákova dcera se na jevišti cítí jako ryba ve vodě, ostatně má po kom. „Žila jsem mezi hudbou a tancem, odkdy si pamatuji. Pohybovat se po jevišti a zpívat mi přišlo vždy normální a samozřejmé,” říká dnes jednatřicetileté vokalistka.

Syn skončil v Bohnicích, dnes žije na samotě

Viktorie má o svém životě jasno, ovšem to samé se nedá bohužel říci o Kotvaldovu synovi Mikulášovi. Ten už v dospívání trpěl zdravotními problémy a posléze se z něj kvůli strachu ze zkoušek ve škole projevila i těžká deprese. Kvůli tomuto pak skončil v bohnické léčebně.

Dnes je nicméně ale naštěstí z toho nejhoršího venku a opět se může radovat ze života. Kvůli klidu ale je stran veřejného dění a žije na samotě u lesa, kde ho nikdo a nic neruší a cítí se tam nejlépe.

Jak vypadá Viktorie Kotvaldová se můžete podívat v naší galerii.

