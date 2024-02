Jasmína Maurerová 22. 2. 2024 10:08 clock 4 minuty gallery

Od doby, kdy byl zpěvák Petr Kotvald na vrcholu své kariéry a z repráků zněly Holky z naší školky, uplynula už dlouhá řada let. Jak se má dnes a co dělá čtyřiašedesátiletý zpěvák hitu, rodák ze Žatce Petr Kotvald?

Sexsymbol osmdesátých let Petr Kotvald zlomil zajisté nejedno dívčí srdce. Tyto doby ale už dávno pominuly a dnes je slavný zpěvák spokojený doma v klidu na své zahradě. Koncertní haly dávno nevymetá, trápí ho totiž sluch. Zřídkakde se objeví na veřejnosti, mnohem radši opečovává svoji zahrádku. Málokdo totiž asi ví, že normalizační hvězda se ráda chopí lopaty i rýče a zvelebuje okolí svého domku.

Petr Kotvald žije se svou manželkou Hanou v domě, který je starý více než osmdesát let. Stavení se nachází kousek za Prahou a pro Kotvalda to byla láska na první pohled. Dům objevil v inzerci na internetu a už jen z fotek se do něj naprosto zamiloval. Nicméně starý dům se rovná spousta bourání, oprav, přestaveb a zvelebování. Rekonstrukce byla sice nákladná, ale rozhodně stála za to. Pan a paní Kotvaldovi teď mají domov snů.

Trio Zagorová, Hložek, Kotvald koncertovalo pořád

K domu náleží i značně rozlehlá zahrada, která zpěvákovi s chotí naprosto učarovala. Dnes tam Kotvald tráví čas hraním se psem, ale jak je zmíněno výše, nebojí se vzít do ruky ani pořádné nářadí a do práce se s chutí skutečně opřít. Po práci se samozřejmě sluší si dát řádnou odměnu. Ta se snadno připraví v útulné kuchyni, kde převládají teplé barvy. Zpěvák si rád po odvedené práci vychutná latté s našlehaným mlékem.

To, že si mohl dům koupit a poté ho i renovovat a uzpůsobit dle svých představ, je odměnou za jeho celoživotní dřinu. Jeho kariéra začala v osmdesátých letech po boku zpěvačky Hany Zagorové a Stanislava Hložka. Program byl značně náročný, trio koncertovalo téměř pořád a bez přestávky.

Nic ale netrvá věčně a jinak tomu nebylo ani v případě Zagorové, Hložka a Kotvalda. „Už nějakou dobu jsem měl pocit, že to chci dělat jinak. Byl jsem o generaci mladší než můj tým. Viděl jsem, jak se muzika točí venku a věděl jsem, že přesně takhle bych to chtěl dělat také. Původně jsme byli najati k Hance s tím, že to, co se dělo potom, se už jen nabalovalo a logicky sloužilo v její prospěch. V jednu chvíli jsem měl pocit, že chci dělat muziku sám pro sebe. Že se chci posunout dál,“ vyprávěl Kotvald v rozhovoru pro pořad TV Prima Povídej.

Házeli mu klacky pod nohy

Kotvalda s Hložkem nejvíce proslavil hit Holky z naší školky, který atakoval žebříčky v roce 1982. Píseň bořila hitparády, singlu se prodalo přes jeden a čtvrt milionu exemplářů. O čtyři roky později ale Petr Kotvald zatoužil po sólové dráze a od Hložka se Zagorovou se trhnul.

„Nebylo to vnímáno jako pozitivní krok a nějaké klacky pod nohy mi lidé asi házeli. Bylo to těžké období,“ zavzpomínal na nelehké časy ze začátků své vlastní sólové kariéry. „Každý pořad, ve kterém jste chtěli dělat, schvalovali nějací kádrovci. Já jsem to tenkrát chtěl dělat jinak. Začal jsem nosit barevnější saka, stály mi vlasy na hlavě a měl jsem pod očima černé linky. V tu dobu to nebylo možné, byl to šok,“ řekl Kotvald, který pak dodal, že jednou je z televizního vysílání dokonce kompletně vystřihli.

Vyhrabat se ze stínu a odhodit plášť již neexistujícího uskupení bylo těžké, nicméně Kotvald to zvládl a postupně se začal prosazovat i jako samostatný interpret. V roce 2001 opět zbořil žebříčky a jeho píseň Mumuland hrála ve všech rádiích po celém Česku. Vztahy se Zagorovou a Hložkem ovšem už tak skvělé nebyly. Zpěvák je sice pozval na křest svého alba a dle jeho slov to bylo “bezvadné”, nicméně chvilku předtím přiznal, že se v podstatě po celou dobu nevídali. Nebyl k tomu důvod.

Zdroje: blesk.cz, zeny.iprima.cz, extra.cz