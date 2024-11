Externí autor 14. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Petr Kotvald, známý český zpěvák, i v důchodu zůstává aktivní a neplánuje zpomalit. Přestože má nárok na starobní důchod, jeho pohled na finanční nezávislost a důchodový systém je kritický. Jak se staví k současné situaci?

Petr Kotvald se do paměti fanoušků muziky zapsal hlavně v osmdesátých letech díky spolupráci se Standou Hložkem. Poté se mu ale podařilo prorazit i jako sólistovi. O fanoušky a vystoupení nemá nouzi dodnes, ačkoliv by si mohl hodit nohy na stůl a nic nedělat. To ovšem není jeho styl. I jako důchodce se pěkně činí!

Odpovědí na otázku, proč si už “nedá pokoj” je zkrátka to, že se jako důchodce necítí. „V jedné mé novince zpívám: Možná Ti odpustím, že s tebou čas tak rychle teče…že každá blbost přijde mi závratná, a kromě váhy se cítím na patnáct,” vypráví dodnes aktivní zpěvák o tom, že dokud to tak bude, bude to fajn.

Celý život se musel spoléhat jen sám na sebe

Přitom už rok má nárok na to pobírat starobní důchod. Tohle téma je ožehavé nejen mezi “obyčejnými” lidmi, ale také mezi celebritami, s jeho výší nejsou spokojeny například herečka Veronika Žilková nebo zpěvačka Helena Vondráčková. Jak je na tom tedy Petr Kotvald?

Celý svůj život se prý musel spoléhat jen sám na sebe a ani nikdy nepočítal s tím, že by byl finančně nezávislý. A že by se v tomto ohledu mohl spolehnout na stát? To už vůbec ne. Podle něj je tu navíc spousta více alarmujících případů, kde jsou peníze potřeba. Sám si to zažil už jako malý kluk.

„Moje babička měla mezi lety 1936 - 1946 sedm dětí. Pamatuji si, že když mohla jít do důchodu, neměla na penzi nárok. Dožila se 89 let a do poslední chvíle na své zahradě pěstovala zeleninu a jezdila ji prodávat pravidelně na trh. A moje maminka, nejstarší dítě babičky, šla do důchodu v 55 letech,” popsal situaci v jejich rodině v rozhovoru pro web CNN Prima News.

O tom, jak by lidé měli se svými financemi hospodařit, má také jasný názor: „Moji rodiče nám dopřáli jen to, na co se v danou chvíli vydělalo. A cokoliv na dluh nebo někomu půjčovat? Absolutně ne. Jednoduché pravidlo pro přežití.”

Odchod do penze se neustále posouvá nahoru

Trnem v oku mnohých občanů je také současná vláda, kdy se obyvatelům Česka nelíbí, že politici směřují finance na válkou postiženou Ukrajinu, ale jim samotným neustále vše zdražuje a nebo seškrtává přídavky. Ostatně ani do budoucna nejsou vyhlídky dnešních “mladých” moc příznivé.

Mnozí jsou dokonce tak skeptičtí, že říkají, že se ani žádného důchodu nedočkají. Odchod do penze se totiž neustále posouvá nahoru, kdežto jeho výše zase směrem dolů. Je tomu tak už od roku 1996, nicméně vůči tomuto faktoru se také prodloužila naděje na dožití. To znamená, že lidé zkrátka v dnešní době žijí déle.

V současné době je ve hře věková hranice 67 let, a to pro lidi narozené po roce 1989. Tedy v současné době pro třicátníky a plus. Prozatím je věk pro odchod do důchodu 65 let. Kdo ví, jak to ale bude v následujících letech a také v letech, až se lidé svých pětašedesáti nebo sedmašedesáti dožijí.

Vůči současné vládě je ovšem Petr Kotvald shovívavý. Říká, že každá vláda má svého “černého Petra”, v té současné je to Petr Fiala. „Za poslední roky se nepříznivých událostí – od covidu, přes válečné konflikty až po ceny energií – událo moc. Nikde není psáno, že se musíme mít pořád dobře a bezpečně, bohužel,“ uzavírá tak trochu smutnou debatu oblíbený zpěvák.

Zdroje: cnn.iprima.cz, denik.cz, idnes.cz