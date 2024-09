Externí autor 22. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento hudebník byl v osmdesátých letech jednou z největších hvězd Československa. Dnes je samozřejmě už všechno jinak, zpěvák si užívá zaslouženého klidu s rodinou. Poznáte, kdo je na úvodní fotografii, když byl v maturitním ročníku?

Jeho kariéra trvá už dlouhých osmačtyřicet let. Ačkoliv dnes již nevystupuje tolik, jako za svých mladých let, přeci jenom se nějaký ten koncert sem tam najde. Na jeho vystoupení chodí hlavně pamětníci, tedy abychom byli úplně přesní, spíše pamětnice.

Když byl umělec ještě mladý jinoch, byl snem mnoha dívek a žen. Jeho hity vyhrávaly z magnetofonů a diskotéky se otřásaly pod rytmem jeho songů. Z jeho hojné kariéry jsou nejznámější dvě skladby, jedna sólová z roku 2001 a ta druhá s dalším populárním muzikantem osmdesátek, Standou Hložkem z roku 1982.

S děvčaty a popularitou si tento umělec za celý svůj život užil své. Historky to jsou sice dnes již úsměvné, nicméně v tu dobu mu zaručeně do smíchu nebylo a jednou celá věc dokonce skončila u soudu.

O svých zážitcích se umělec rozpovídal v talkshow Honzy Dědka. „Jednou jsem v Karlových Varech v Puppu přišel na pokoj, šel jsem si lehnout a v posteli opravdu ležela dívka. Šílená věc, byl jsem úplně vyděšenej. Šel jsem do vedlejšího pokoje, věděl jsem, kdo tam bydlí, a ten nejmenovaný kolega v pokoji vedle říkal, že si s tím poradí, ať ji přivedu. Vyprovodil jsem ji vedle a šel jsem se učit. Ráno na mě v půl třetí někdo zaťukal, dal mi klíče od auta, abych ji odvezl domů do Sokolova,“ vyprávěl u moderátora “na potítku”.

Řekl o fanynkách, že jsou staré a ošklivé

Kromě této příhody z mládí má ale také jednu historku z poslední doby. Hudebník se dopustil přešlapu, když v podstatě o svých fanynkách přímo na koncertě řekl, že jsou staré a ošklivé.

„Moje fanynky stály pod jevištěm, odvazovaly se a já, jak jsem byl v zápalu, řekl jsem něco na způsob: Holky, je to skvělý, vypadáte báječně, je jedno, kolik vám je, ale prosím vás, už mi nestárněte, přestává se na to dát koukat,“ vyprávěl kajícně tři roky starou událost, za kterou se pak i v televizi omluvil.

„Dodatečně se všem omlouvám. Chtěl jsem být vtipnej. Ale pak mi v šatně vokalistky říkaly, že jsem se zbláznil, že jsem skončil, že tyhle holky už nikdy nepřijdou,” popsal prozření po koncertě hudebník, který sám letos oslavil už pětašedesáté narozeniny.

A do třetice přišel s historkou, kdy ho jedna z jeho obdivovatelek dokonce chtěla usvědčit z otcovství. Zpěvák obdržel předvolání k soudu, kde mu oznámili, že jej jistá dívka žaluje o přiznání otcovství. Umělec se tehdy musel obhajovat, že dívku nezná a nikdy ji ani neviděl. „Byla to pravda. Od té doby jsem byl ale velmi hodnej a slušnej kluk,“ přiznal hudebník u Dědka.

Pomohla mu i Hanička Zagorová

Když se ovšem podíváte do minulosti, i přes tyto faux-pas s fanynkami byla jeho kariéra pořádně rozjetá. Kulturáky praskaly ve švech, a to nejen, když se tam objevil on sám, co teprve, když na pódium napochodoval i již výše zmíněný Standa Hložek a z repráku se ozvaly Holky z naší školky.

Popularitu mu zajistila také úvodní píseň z oblíbeného seriálu Sanitka, která se jmenovala Můj čas a hudebník ji nazpíval společně s Haničkou Zagorovou. „To bylo víc než splnění uměleckého snu. Bylo to rychlé a opojné. Měli jsme hvězdný servis a péči. Žádný pocit outsiderů. Po jejím boku to bylo pět nezapomenutelných let,“ zavzpomínal na svou nedávno zesnulou hudební kolegyni.

Nyní už asi tušíte, že mladíkem na maturitním tablu není nikdo jiný než Petr Kotvald!

