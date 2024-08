Externí autor 31. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Malé Noemi Mukové byly pouhé tři roky, když jí zemřel tatínek. Petr Muk, jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků, zemřel ve věku pouhých pětačtyřiceti let. Noemi dnes už není ovšem malá holčička, letos dívka slaví osmnáctiny a její tatínek na ni může být z hudebního nebe skutečně pyšný.

Je tomu už celých čtrnáct let, co Česko přišlo o jednoho ze skvělých hudebníků, zpěváka Petra Muka. Byl květen a Muk byl nalezen jeho čtyřiadvacátý den mrtvý ve svém bytě na Vinohradech. Jako příčina úmrtí bylo určeno udušení vlastními zvratky. Zpěvákovi posléze pak našli v krvi alkohol, také stopy po jeho lécích na maniodepresivní psychózu, kterou umělec trpěl.

Zpěváka dostihli jeho démoni

Tato diagnóza mu byla stanovena v roce 1994, nicméně ta skutečně správná přišla až v roce 2006, kdy se pokusil o sebevraždu. S celou svou situací se vypořádával vcelku statečně, bohužel tomu tak nebylo vždy, a když měl umělec „horší“ období, kombinoval léky s alkoholem, což se ukázalo být jako cesta do záhuby.

Byl to právě onen osudný květnový den, kdy čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ty ruské. Zpěvák se zřejmě rozhodl radostnou událost oslavit. Bohužel oslavy vystřídal velký smutek.Doma, už bez známek života, ho našla jeho manželka Eva.

„Od první chvíle, kdy jsem tě poznala, jsi pro mě byl zjevením – citlivý kluk s rozervanou duší a s romantickým srdcem, věčně zadumaný a věčně pochybovačný. Ale vždycky tak strašně poctivý ve své práci a zodpovědný ke všem lidem kolem sebe,” zaznělo z úst zpěvačky a kolegyně Báry Basikové při vzpomínkové akci v Divadle Broadway. Petr Muk je pochovaný na hřbitově v rodném Českém Krumlově.

Po oblíbeném hudebníkovi zůstaly celkem tři dcery. Dvě dcery z předchozího manželství a s Evou měl zpěvák nejmladší Noemi, které byly v čas jeho smrti pouhé tři roky.

Dnes je to už ale pěkná řada let, která od tragické a smutné události uběhla a z malé holčičky vyrostla krásná mladá dáma. Noemi Muková letos slaví osmnáctiny, a dokonce jde v tatínkových šlépějích.

„Je to krásná, milá, a hlavně talentovaná tanečnice (mistryně světa v kolektivním tanci), zpěvačka, herečka (uvidíte jí v Brněnském divadle na podzim, a také brzy v novém klipu Petra Koláře Když láska krouží),“ pěl ódu na mladičkou Noemi kytarista Radek Dušák.

Noemi se slavným jménem bojovala

Mnozí by si možná řekli, že když je někdo dcerou Petra Muka, cestu na výsluní bude mít dlážděnou zlatem, opak je ovšem pravdou. Noemi s tím, že její tatínek byl slavný hudebník bojovala už od prvního ročníku na bratislavské konzervatoři, kde studovala.

„Není to podle mě lehké pro žádné dítě, které jako kdyby postupuje v takovém stínu. I jsem si poplakala,“ prozradila v rozhovoru pro Blesk už před časem. Noemi ale vzápětí dodala, že se s tím poprala, nic jiného jí ostatně ani nezbylo. „Dělám to, protože to baví mě, a ne kvůli ostatním,“ zakončila svou úvahu talentovaná dívka, o které zajisté ještě hodně uslyšíme.

