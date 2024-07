close info Profimedia / Profimedia

Oblíbený český herec, bavič a moderátor má již ve svém věku rozhodně právo na klid. Nicméně když člověk svou práci miluje, dělá ji i poté, co už by vlastně ani nemusel. Tato věc rozhodně platí i o Petrovi Nárožném, který sice už nevystupuje v televizi, ale potkat se s ním stále můžete. Co dnes dělá?

Herec, komik, vypravěč, moderátor a bavič Petr Nárožný se narodil roku 1938 v Praze. Samozřejmě jako většina našich nejúspěšnějších herců se hercem vůbec stát nechtěl, pokukoval více po bílých pláštích a povolání doktora. Nicméně i přese tyto sny se nakonec vydal na ČVUT v Praze, kde dálkově studoval na fakultě stavební. Ani zde ovšem nenašel dostatečné uspokojení, naopak místo, kde jej našel, bylo ve skupině Rangers, kde na jejich koncertech působil jako bavič a moderátor ještě s hereckým kolegou Michalem Pavlatou. To se psal rok 1968, zároveň to byl i rok kdy skončilo jeho studium na ČVUT. Zajímavé je, že jeho tehdejším spolužákem byl Pavel Bobek, který byl tedy kromě zpěváka také architektem. První angažmá, první film S rokem 1973 přišlo také jeho první stálé angažmá, a to v divadle Semafor. Jeho kolegy zde byli Luděk Sobota a Miloslav Šimek, se kterými společně vystupovali jako komediální trio. Tito šprýmaři se pak znovu ve stejné sestavě potkali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Prvním filmem, kde se Petr Nárožný objevil, byl ovšem snímek režiséra Oldřicha Lipského, oblíbená česká komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! Zde se mu podařilo projevit svůj herecký talent naplno. Všechny naprosto odzbrojil svými grimasami i jedinečným cholerickým projevem. close Magazín Kam zmizel štamgast z Hospody Jan Kanyza? Herectví se vyhýbá obloukem, ale exceluje v zcela odlišné věci Tento výkon mu pomohl nakopnout jeho velmi bohatou filmovou i televizní kariéru. Diváci ho především mohli vídat v rolích despotů, doktorů nebo výčepních. Jednou z nejslavnějších „výčepáckých“ rolí je nepochybně ta v oblíbeném seriálu TV Nova – Hospoda, kde si zahrál s dalšími populárními herci, jako je Jan Kanyza, Ladislav Potměšil, Bronislav Poloczek nebo Jiří Menzel. Z filmových rolí pak určitě stojí za připomenutí ta ve filmu Což takhle dát si špenát, kde ztvárnil agresivního šéfkuchaře. Od počátku osmdesátých let byl také členem Činoherního klubu v Praze v ulici Ve Smečkách, kde se kdysi skvěle uvedl v roli ve hře Hejtman z Konopníku. Jeho poslední výstup na divadelní prkna se odehrál v roce 2022. Mach a Šebestová a Zlatý střevíček Kromě televize, stříbrného plátna a divadelních sálů jste Petra Nárožného mohli slýchat (a stále můžete) i coby vypravěče v populárním večerníčku Mach a Šebestová, Žofka a spol. nebo Hugo z hor. Namluvil také audioknihu Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci. Na Zlín Film Festivalu ho v roce 2011 ocenili Zlatým střevíčkem pro mimořádný přínos pro kinematografii pro děti a mládež. close Magazín Herec Petr Nárožný si soukromí přísně střeží. Podívejte, jak nádherná je žena, se kterou strávil 50 let gallery 9 video Dnes se šestaosmdesátiletý Petr Nárožný před kameru nehrne. Nicméně úplně takzvaně „nevypnul“, je vidět, že vystupování před lidmi má zkrátka v krvi, a tak si „na stará kolena“ zpříjemňuje důchod cestováním po českých vískách se svojí talk show. Před oponou s Petrem Nárožným Jmenuje se Před oponou s Petrem Nárožným a kamkoliv tahle banda zavítá, mají vyprodané sály. V rámci celé show legendární bavič a herec vzpomíná na to, jaké bylo natáčení mnoha filmů, ve kterých byl účasten a promlouvá také o svém životě obecně. Společně s ním na cesty vyráží i moderátoři Vít Martinec a Jiří Bláha. První jmenovaný s ním zavítal například do Pardubic nebo Prahy, zatímco druhý si s Nárožným udělal výlet na Plzeňsko, stejně jako na další zajímavá místa, kde zas byl účasten ještě další oblíbený herec a bavič Karel Šíp, se kterým má Nárožný zase show s názvem Minipárty. Tato show má být jakousi variací na televizní Všechnopárty. Kam se vydá oblíbený bavič se svou show na podzim je prozatím ve hvězdách. Nicméně podle Aha! je celá věc už v řešení. „Zájem pořadatelů je velký, ale je to o panu Nárožném, kam se rozhodne jet,“ uvedl jeden z výše zmíněných moderátorů Jiří Bláha. Zdroje: cs.wikipedia.org, kinobox.cz, blesk.cz

