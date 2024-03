Loni oslavil 85. narozeniny, před časem ukončil angažmá v pražském Činoherním klubu, kde hrál přes čtyři desítky let komické, tragikomické i dramatické postavy. Dnes žije spokojený život důchodce, přesto „magický svět“ na prknech úplně neopustil. Objevil se i před kamerou v malé, ale hlavní roli.

Hercem se narodil

Skvělý moderátor, komik a vypravěč, ale i herec jako kluk hrát netoužil. Řekne-li se „hercem se narodil“, u Petra Nárožného (*14. dubna 1938) to platí dvojnásob, protože herectví na žádné škole nestudoval. Učil se za pochodu, jak se říká. Jak často vzpomíná, jako kluk zlobil, hlavně ve škole, vymýšlel lotroviny, škádlil učitelky i spolužáky, byl samá poznámka. Už tehdy se u něho tak vlastně projevilo jeho nadání bavit, ve svých „šaškárnách“ uplatnil herecký talent, aniž by si to možná uvědomoval.

Přeci jen ho to k divadlu tak nějak vnitřně táhlo. Jako student jedenáctiletého gymnázia hrál v ochotnických představeních (1953–1955) na scéně dnešního Činoherního klubu, kde se pořádala matinée, četla poezie. Možná by celý život pracoval jako stavební inženýr či projektant, protože, jak se všeobecně ví, vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Jeho kamarád – spolužák a též inženýr – Pavel Bobek, u něhož láska k hudbě zvítězila nad technikou, ho ale přivedl k partě zpívajících „promovaných inženýrů“.

Studia za pochodu

Tak se Petr Nárožný koncem 60. let dostal do jiného světa a stal se konferenciérem, jak se tehdy říkalo, skupiny Rangers (Plavci). Nemohl být nudný, měl bavit, a to mu bylo shůry dáno. Tento dar spolu se smyslem pro humor skvěle uplatnil i při nečekaných situacích na podiu, nebo při odpovědích na otázky diváků. Velkou inspirací mu byl Miroslav Horníček, který se tak stal jeho prvním „soukromým učitelem“ na dálku.

Nárožného výrazný komediální talent nezůstává nepovšimnutý a přichází nabídka na angažmá v Semaforu, kterou v roce 1973 přijímá. Po více než osm let se pak, dle jeho vlastních slov, „vyřádil“ s Luďkem Sobotou v komediálních scénkách a spolu s Miloslavem Šimkem tvořil nezapomenutelné komediální trio.

close info YouTube / YouTube zoom_in Šimek, Nárožný, Sobota v Semaforu

Ve svých šestatřiceti letech se poprvé objevuje na stříbrném plátně v Jáchyme, hoď ho do stroje. Následuje jedna filmová role za druhou. Z těch nejznámějších z tohoto období je Ing. Týfa v nezapomenutelné komedii Marečku, podejte mi pero, s kolegy ze Semaforu si zahraje Metoděje Mydlocha v Jen ho nechte, ať se bojí. Na počátku 80. let už má za sebou desítku filmů.

close info YouTube / YouTube zoom_in Petr Nárožný jako kaprál v kouzelné pohádce S čerty nejsou žerty

„Bláznivý nápad“

Jako divák rád navštěvuje divadelní představení, zejména v Činoherním klubu. Možná to je vzrůstající láska k divadlu, možná touha zahrát si i velkou roli, která ho ve filmu míjí, kolem čtyřicítky dostává, dle jeho slov „bláznivý nápad“ – zkusit to jako divadelní herec. Zajde za herci do „Činoheráku“ poptat se, zda by ho vůbec v souboru chtěli…

Jak chutná potlesk si nejdříve vyzkouší jako záskok, zakrátko mu režisér divadla Ladislav Smoček nabízí velkou příležitost a svěřuje mu postavu Viléma Voighta v mimořádně úspěšné inscenaci Hejtman z Kopníku. Na jevišti Činoherního klubu za čtyřicet dva let pan Petr osobitým způsobem ztvární bezmála tři desítky postav a stane se výraznou osobností souboru.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hejtman z Kopníku, Činoherní klub, 1984

Před čtyřmi lety ohlásil odchod do důchodu, poté však dva roky dohrával svou poslední roli v inscenaci Léda (Manželskonemanželská povídka) a její derniérou se v červnu 2022 se rozloučil.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Manželkou skvělého herce je paní Iva. Seznámili se v „dobách Rangers“. Mají spolu syna Petra a dceru Kateřinu. Zde při křtu Nárožného audioknihy Škoda slova, které padne vedlle, kterou nahrál během pandemie (Kateřina, manželka Iva, Petr, vnoučata, přítel)

Holuby nekrmí

Petr Nárožný moderoval pořady, vystupoval v rozhlase, namluvil animované večerníčky, z nichž asi nejznámější a nejoblíbenější je Mach a Šebestová. Televizní diváci ho znají z bezpočtu seriálů. Naposledy si v komediálním, z venkovského prostředí Hvězdy nad hlavou (2021) zahrál vesnického lékaře Mrázka.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ve hře Milionový údržbář (viz text níže), 2021

Přestože, jak sám skromně říká, režiséři už o něho nemají zájem, je pán v letech a už pro něho není role, úplně na něho nezapomněli. Ještě loni usednul na trůn jako král v pohádce Klíč svatého Petra a dovršil tak řadu pohádkových postav. Svou slavnou hlášku „Je to rebel!“, kterou pronesl coby kaprál z často reprízované pohádky S čerty nejsou žerty si zopakoval na konci loňského roku v hrané upoutávce s pointou pro Netlix k sci-fi Rebel Moon: První část – Zrozená z nebe.

Manželé Petr a Iva žijí v Třeboni, kde si před lety koupili byt. Tam se natrvalo odstěhovali z Prahy během pandemie. Z lázeňského města herec vyráží do městských divadlech, kde po boku Veroniky Freimanové a dalších herců vystupuje v inscenaci Milionový údržbář, kterou uvádí Agenturaa Harlekýn (viz obrázek výše).

close info YouTube / YouTube zoom_in Petr Nárožný v upoutávce pro Netlix (prosinec 2023)

