Petr Nárožný je důkazem, že nikdy není pozdě začít si plnit své sny. Slavným hercem se totiž stal teprve jako třicátník. Kromě toho vypadá po většinu let téměř stejně. Prakticky všichni ho znají bez vlasů a s knírkem, a tak je velmi těžké si představit například to, že někdy měl vlasy.

V mládí si Petr Nárožný přál stát se lékařem. Protože byl ale dlouho na vojně a navíc měl za minulého režimu kádrové problémy, bylo mu povoleno pouze dálkové studium, a to u medicíny pochopitelně nebylo možné.

Z toho důvodu se vydal na stavební fakultu a stal se projektantem. Tehdy sdílel kancelář se zpěvákem a architektem Pavlem Bobkem, který dobře věděl, že Nárožný po večerech uvádí koncerty kapely Rangers.

Protože si Bobek všiml, že má Petr Nárožný komediální talent, doporučil ho do divadla Semafor, které po něm s radostí skočilo. A tak začala jeho dlouho nepříliš pravděpodobná umělecká kariéra.

Poprvé ve filmu až před padesátkou

Ve škole sice Petr Nárožný platil za třídního šaška a rád zakládal různé dětské spolky, na svou příležitost před kamerou si pořádně počkal. Ve filmu si totiž poprvé zahrál až ve svých šestačtyřiceti letech. Jednalo se o kultovní komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! kde ztvárnil cholerického automobilového závodníka Volejníka.

Na role ale neměl příliš štěstí, protože mu je pokaždé vyfoukl jiný herec v jeho věkové kategorii, který už byl známější. Jen Josef Abrhám ho prý předběhl minimálně třikrát.

Jeho otec byl ruský emigrant a po osvobození Prahy Rudou armádou náhle bez vysvětlení zmizel. Petr Nárožný se tak nikdy nedozvěděl, co se s ním stalo. Ztráta partnera zasáhla také jeho maminku, která se z děsivé zkušenosti nikdy nevzpamatovala a do konce života už nechtěla o mužích ani slyšet.

Oženil se pozdě

Sám Petr Nárožný se také do ženění příliš nehrnul, došlo na něho až v jeho třiačtyřiceti letech. Vysvětlení pro to přitom má velmi jednoduché. „Dřív se mi nechtělo,” oznámil se smíchem webu Dáma.cz.

Jeho paní Iva je původní profesí aranžérka výloh a o publicitu nestojí, z toho důvodu ji téměř nikdo nezná. Z jejich svazku vzešly dvě děti, dcera Kateřina a syn Petr.

Nyní si Petr Nárožný užívá svou roli dvojnásobného dědečka a věnuje se také svým koníčkům. Jeho velkou vášní je totiž historie, zejména ta vojenská. Vliv na to určitě mělo také to, že část druhé světové války jako dítě prožil v Německu. „Zažil jsem tam nálety, jako malý kluk jsem běhal s maminkou do sklepa,” popsal.

Jeho koníčkem je historie

Před čtyřmi lety odešel z pražského Činoherního klubu, kterému byl věrný desítky let. Důvodem byl pochopitelně jeho pokročilý věk. I tak ale čas od času vyrazí se zájezdovým představením po republice.

Přiznal ale, že nerad cestuje, a tak i těchto příležitostí je stále méně. Jinak se ale podle svého mínění má dobře. „Asi bych si měl říct, že když si připadám zdravý, tak by mi to v mém věku mělo stačit,” konstatoval pro Český rozhlas.

Až si pro něho jednoho dne přijde smrt, pravděpodobně ji prý přeslechne. Již nějakou dobu totiž trpí tinnitem, a tak ho okolí podle jeho slov musí upozorňovat i na to, že mu například zvoní telefon. To je ale prý pouze drobná nepříjemnost.

