O Petru Nárožném víme, že je herec – amatér, tedy že herectví nikdy nevystudoval. O to cennější jsou jeho nezapomenutelné výkony ve spoustě filmů, které se řadí ke klenotům české kinematografie. Herec si své soukromí přísně střeží. Se svou nádhernou manželkou je už přes 50 let!

S Ivou Nárožnou herec sdílí již půlstoletí společného života, přesně 52 let. Jejich manželství je postaveno na vzájemném respektu a společných hodnotách, které ani po desetiletích neztratily na síle.

O Petru Nárožném známo, že nerad dává své soukromí na odiv. Jisté ale je, že jsou jedním z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.

Manželství Petra a Ivy Nárožných

Manželé Nárožní jsou známí svou dlouhodobou soudržností a stabilitou. Chovají k sobě úctu, a ačkoli veřejně nevystavují svůj osobní život, jejich vzácné společné veřejné výstupy dokazují, jak jsou spolu i po desetiletích spokojeni.

Je jasné, že Petr a Iva Nárožní prošli během své dlouholeté cesty řadou změn a výzev, které přináší jak osobní, tak profesní život v uměleckém světě.

A možná právě proto, že o umělcích toho většinou víme spoustu, manželé Nárožní se rozhodli nic nesdělovat. A co víc, dokonce údajně i mlží… Petr Nárožný prý o své manželce říká, že je z Jablonce nad Nisou, což možná není pravda…

Odtajněné mýty

Petr Nárožný je původním vzděláním stavební inženýr, který ale i přesto našel své životní povolání v umění a veřejném vystupování.

Jeho schopnost přinést do své role unikátní kombinaci charismatu, humoru a emocí, mu vynesla uznání od kritiků i publika.

A co jeho manželka? Jak je to s jejím jabloneckým původem?

„Za svobodna se jmenovala Černá. Pan Nárožný často říká, že je z Jablonce nad Nisou, ale ona velkou část života žila v Krnsku u Mladé Boleslavi se svou babičkou. Nicméně pravda je, že maminku měla v Jablonci. Učila se na prodavačku a pak se z ní stala aranžérka. Byla taková velice výřečná. Uměla se bavit s každým a se vším byla hned hotová. Byla s ní velká legrace. Byla to bezvadná a moc hodná ženská,“ řekl médiím dobře informovaný zdroj z vesnice, kde Nárožná kdysi žila.

V té době chodil i Petr Nárožný do Krnska do hospody, kde si dal pár panáků a rád kamarády i pohostil. Ivu si vzal až ve 34 letech.

Jejich manželství prožilo i těžší momenty, když se ukázalo, že jejich syn Petr je homosexuál. Herec se s novinkou nemohl nějaký čas smířit, ale Ivě se podařilo vše urovnat a nyní jsou rodinné vztahy naprosto v pořádku, dokonce se setkávají i se synovým partnerem a jsou spokojená rodina.

Manželé mají i dceru Kateřinu a dvě vnučky.

Ať už je ale Iva odkudkoli, důležité je, že jsou v manželství šťastni… A jak krásná je, se můžete podívat v naší galerii.

Podívejte se na jeden z rozhovorů s tímto skvělým hercem:

Zdroj: Youtube

Kariéra „kaprála“ z Čerty nejsou žerty

Herecká kariéra Petra Nárožného začala v 35 letech a od té doby se stal tento herec miláčkem českého diváka.

První obrovský úspěch zaznamenal svou rolí ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! a od té doby ztvárnil celou řadu nezapomenutelných postav.

Mezi ty nejvýraznější patří postavy ve filmech Což takhle dát si špenát?, Ten svetr si nesvlíkej nebo v televizním seriálu Hospoda. Vyzkoušel si i moderování zábavního pořadu Zlatíčka.

A pak je tu onen nezapomenutelný zlověstný kaprál v nejlepší čertovské pohádce S čerty nejsou žerty a jeho nezapomenutelný hlas, který propůjčil postavám Macha a Šebestové ve stejnojmenném večerníčku.

Petr Nárožný je dnes jedním z uznávaných herců české scény. Jeho práce na divadle, ve filmu a televizi zanechala nezaměnitelnou stopu v historii české kultury. Přestože o něm kritika píše, že hrál někdy i v komediích průměrných a podprůměrných, vždy si dokázal udržet naprosto osobitý humor bez přetvářky a svůj výkon prodal profesionálně a přesně.

Navíc sám ví, v jakých komediích někdy hrál a sebekriticky říká: „Byly to většinou malé role v normalizačních komediích. A když přišla nějaká větší, film se většinou nepovedl. Pokud jde tedy o to, co jsem natočil, není na co být pyšný.“

Zdroje: www.expres.cz, sedmicka.tyden.cz, zeny.iprima.cz, www.csfd.cz/petr_nárožný