Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Šestaosmdesátiletý herec Petr Nárožný si svou rodinu pečlivě hlídá. Když se ale spolu někde objeví na veřejnosti, je na ně radost pohledět. Rozdávají úsměvy do všech stran a je vidět, že když se spolu sejdou pohromadě, rodinná idylka je na místě, fotograf nefotograf. Podívejte!

Oblíbený herec má se svou paní dvě děti, syna Petra a krásnou dceru Kateřinu. Ta ho již stihla obdarovat i dvěma vnučkami, které Nárožnému dělají radost. Pro své dva malé andílky by snesl modré z nebe a nedá na ně dopustit. Možná i proto mu záleží na tom, aby vnučky kráčely tím správným směrem.

„V posledních letech pozoruji, jak se naše dvě vnučky nadšeně hrnou do života, zatímco mě děsí představa, jakou budoucnost jim současná Evropa připravuje. Ještě nedávno jsem si představoval, jak jednou přispěji svým vnučkám na studium v cizině, ale dnes už bych je do Německa, do Francie nebo do Ameriky pouštěl s obavami,” prozradil herec v rozhovoru pro magazín Reportér.

Bojí se, že jeho vnučky budou ekokomunistky

Nárožný ví, že jsou jeho nejmladší andílci dobře vychovaní, nicméně se strachuje, aby se, pokud se do zahraničí v budoucnu vydají, vnučky nevrátily jako ekokomunistky, jak zněl termín, který sám použil. Vzápětí ovšem dodává, že je to přeci jen jejich svět a věří, že dívenky se s tím vším, co jim svět chystá, poperou s grácií.

Nárožný se ve společnosti se svými příbuznými objevuje zřídkakdy, když jsme tedy měli možnost vidět jej v roce 2020 na křtu jeho životopisného CD, bylo to vskutku unikátní.

Dorazila totiž nejen jeho paní Iva, ale také dcera Kateřina s vnučkami Emou a Aničkou, kterým bylo v té době šest let a objevil se také syn Petr, který s sebou přivedl i svého partnera.

Přítomným fotografům z médií herec ochotně pózoval a bylo vidět, že má skutečnou radost. Před několika lety to totiž ještě vypadalo, že snad už role dědečka nedočká. Jenomže v roce 2014 přišla radostná zpráva, a to hned dvojnásobná.

Petr Nárožný je většinou obsazovaný do rolí bručounů, ale v osobním životě takový očividně není. Jak herci záleží na spokojenosti jeho nejbližších a že je to čiré dobračisko, se ostatně projevilo záhy.

O rodinu bude postaráno

„Pan Nárožný dává do pucu byt, který si tady pořídil,“ prozradili webu Blesk.cz jeho sousedé z jihočeské Třeboně, kde si oblíbený herec před několika lety koupil byt a samozřejmě u toho nemyslel jen na sebe. Nemovitost pořídil i svým dětem, to aby byla rodina pěkně pohromadě.

Co měl se všemi těmi nákupy herec v plánu prozradil jeho blízký přítel: „Chystá se na to, že dvojčátka budou v Třeboni celé léto.“

Ema a Anička jsou dvojčátka a jak to tak vypadá, rostou do krásy po své mamince. Jak se holčičky radovaly na křtu CD svého dědečka a jak vypadá dcera Petra Nárožného Kateřina se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: super.cz, zeny.iprima.cz, blesk.cz