Za posmutnělý pohledem zpěváka a skladatele s procítěným projevem se možná skrývají nesplněné sny, byť byl velmi populární a fanoušci ho dodnes milují. Za jeho odchodem však stojí zcela jistě lehkovážný bohémský život. Jeho hity zlidověly, z jeho nádherných písniček běhá mráz po zádech…

Samouk s kytarou

K lásce k hudbě ho vedl dědeček varhaník a sám už jako kluk navštěvoval hodiny hry na piano, toužil být hercem. Jeho dětství poznamenal rozchod rodičů, svého otce nepoznal, vyrůstal s matkou. Rodinu navíc těžce zasáhnul rok 1948, a byť byl tehdy malý, zakořenil v něm celoživotní odpor vůči režimu. Jen pro upřesnění, narodil se v Praze dne 6. září 1945. Kvůli nesmiřitelnému postoji k vládnoucí třídě, který dával najevo, ho pár měsíců před maturitou vyloučili z gymnázia a na DAMU ho nevzali. Sen se mu zhroutil.

O maturitu se tak už později nesnažil. Bez hudebního vzdělání jako pouhý samouk vzal do ruky kytaru a s partou kluků si v roce 1963 založili kapelu. Ve sklepě nahráli pár vlastních písniček, které texty opatřil Ivo Plicka, se kterým se zpěvák kamarádil už od dětství. Lépe řečeno obráceně. Ivo mu napsal text a on ho zhudebnil. Tak později vznikly všechny jeho rané evergreeny.

Ale zpět do sklepa. Dvě z nahrávek jim vzal do tehdejší rozhlasové hitparády Houpačka Jiří Černý, který ji spolu s manželkou uváděl. V ní následovaly další velmi úspěšné, ale ta úplně první písnička se na první příčce udržela víc než rok. Tipnete si která? Řekneme-li její název, nemusíte už dál hádat. Ale možná vám napoví následující obrázek z později nahraného videoklipu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Uhádli jste? Vyšla mu na prvním singlu…

Strmě vzhůru

V roce 1966 opustil svou kapelu a přidal se ke skupině Flamengo. S ní vydal výše zmíněný první singl… Teď už jeho písničky neutajíme. Vyšly na něm Já budu chodit po špičkách a Povídej. Dalším skvostem pak byl Náhrobní kámen, s níž následující rok zpěvák vyhrál Zlatého slavíka v již dnes neexistující kategorii Píseň.

Poté obnovil svou kapelu George & Beatovens a přišla Klaunova zpověď, Dětský oči, Pokoj číslo 26. Po čtyřech letech se opět rozpadli, aby se zase dali dohromady, tentokrát jako G + B. Své fanoušky nadchli Hvězdičkou blýskavou, Přátelstvím na n-tou či Co je to láska, tentokrát z per jiných autorů, neboť Plicka se odstěhoval do Rakouska za svou manželkou.

V 80. letech uvažoval o ukončení kariéry, nechal si to však od svých hudebních přátel rozmluvit. Od 90. let vystupoval s Karlem Kahovcem z Flemenga. Se skupinou Olympic koncertoval se svými hity ve Švýcarsku, kde se setkal se svým kamarádem textařem. Domluvili se na nové spolupráci a vydání LP s písněmi z 60. let, které neprošly cenzurou. Zůstalo však už jen u plánů…

Ještě, než se dostaneme k jeho osobnímu životu, nelze nezmínit alespoň tři výjimečná alba: moderní variaci na stejnojmennou pohádku Kráska a zvíře (text Zdeněk Rytíř), autobiografickou Zpověď (text Pavel Vrba) a Memento, příběh o drogách dle knihy Radka Johna (text Michal Žantovský).

Strmě dolů

Měl úspěch, fanoušci ho zbožňovali, vydělával prý na tu dobu hodně velké peníze, ale byly to pro něho jen potištěné papírky. Údajně je měl dokonce půjčovat a s tím, zda je dostane zpět si hlavu nelámal. Říká se, že se proto na něho lepili různí vykukové, kteří toho zneužívali. Stejně lehkovážný jako přístup k penězům měl k životu. Je známý svým odporem k jídlu. Jedl jen tekutý chléb. Není to obrazné rčení, on skutečně téměř nic nejedl, jen pil a k tomu hodně kouřil.

Je nasnadě, že takový styl života se musí odrazit na zdraví. Měl velké zdravotní problémy, často byl v péči lékařů. V 70. letech mu po dopravní nehodě hrozila amputace nohy. Následující desetiletí po pádu ze schodů utrpěl zlomeninu krčku, později se k zdravotním problémům přidala bolestivá trombóza a sotva chodil.

Hvězdička blýskavá

Zpěvák měl spousty fanynek a o přízeň žen prý nouzi neměl. Na počátku 80. potkal něžnou a křehkou herečku Evu Jakoubkovou a úplně se do ní zbláznil. Svou hvězdičku blýskavou si vzal v roce 1984, dle přátel to byly spřízněné duše. Zamilovanému zpěvákovi se tak blýsklo na lepší časy, na rodinný život a měl naději, že místo vysedávání po lokálech bude vozit kočárek s potomkem, po kterém toužil, a dá si svůj bohémský život do kupy.

Eva dítě nechtěla, neměla vztah k péči o domácnost, jak on znal od své maminky, a později z toho byl svým způsobem nešťastný. Spíš než doma často trávili svůj čas v hospůdkách a žili společenským životem. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. Vyčerpaný organismus jeho styl života nevydržel. Zemřel ve spánku dne 19. srpna 1997 na zástavu srdce. Na tom „jeho“ náhrobním kameni je vyryto jméno Petr Novák.



Na klip Ve jménu lásky s fotkami Petra a Evy (včetně jejích svatebních) se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Eva se z jeho smrti nevzpamatovala. Trápila se, měla i chvíle, kdy propadala pití. Za svým Petrem odešla v pouhých třiapadesáti letech dne 16. června 2005. Výjimečný zpěvák dnes zpívá své hvězdičce blýskavé v hudebním nebi. Nám zanechal své nádherné nahrávky, a nejednu jeho písničku si mnozí rádi zazpívají.

Petr si od svého kamaráda ze Švýcarska přivezl text písničky Na rozloučenou. Údajně ho zhudebnil, nazpívat ji nestihnul. Jeho notový záznam ani nahrávka se nenašly. Ivo Plicka ji dal hudebníkovi Vladimíru Zahradníčkovi a sám ji nazpíval a nahrál pod názvem Petr Novák – Píseň na rozloučenou. Je na následujícím videoklipu s Petrovými fotkami:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.databazeknih.cz, petrnovak.live, www.vlasta.cz