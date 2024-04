Externí autor 22. 4. 2024 clock 4 minuty gallery video

Zpěvák Petr Novák všem vytřel oči i sluch, když jeho písnička Já budu chodit po špičkách v šedesátých letech doslova nedala šanci ostatním hitům se prodrat na vrchol. Talentovaný umělec ale bohužel zemřel až příliš brzy, a to ještě za dost nejasných okolností. Co se tehdy stalo?

Malý Petr se narodil 6. září roku 1945 na pražských Vinohradech. Ale už v tu dobu to nebylo u nich doma ideální, tatínek měl jiný vztah s jinou ženou a nedlouho po Petrově narození rodinu opustil. Petr tedy vyrůstal s maminkou sám, což se samozřejmě podepsalo i na jeho chování a smýšlení.

„Naštěstí“ to bylo v tom správném slova smyslu podepsání, protože maminka vedla domácnost přísnou rukou, aby nahradila chybějící mužský element. Vládla zde tedy kázeň, slušnost a nelibost ke komunistickému režimu. A i to si s sebou Petr od maminky do života odnesl.

Já budu chodit po špičkách

Už v sedmnácti letech Petr doplatil na svou rebelii, když dával nahlas najevo svou nespokojenost s politickým režimem. Následovalo samozřejmě vyloučení ze školy, tudíž Petr se musel porozhlédnout po nějaké práci. Tu našel v Národním divadle, kde se živil jako kulisák.

K divadlu mě blízko už odmala, protože jeho dědeček ho do něj často brával, stejně, jako propadl hře na klavír, ke které také přičichl právě díky svému prarodiči. Ačkoliv jeho touha bylo stát se hercem, osud ho zavál na hudební cestu. Vzdělání v tomto oboru sice neměl, ale to s jeho obrovským talentem vůbec nebylo potřeba.

Stalo se tak, že se svýma dvěma kamarády založil kapelu a v roce 1965 ve sklepě doslova na koleni nahráli svou první písničku. Ačkoliv velký talent je bezesporu ten největší dar, někdy ani to nestačí a musí pomoci štěstíčko. Kluci „ze sklepa“ ale měli nakloněnou štěstěnu měli, protože jejich známý nahrávku odnesl do rádia a stal se z ní absolutní hit. Písnička se jmenovala Já budu chodit po špičkách.

V čele hitparády se tento song držel celých patnáct měsíců, a kdyby se tenkrát nezměnila pravidla, aby mohl být už „konečně“ vyřazen, třeba se na první příčce drží dodnes.

Už tehdy bylo jasné, že se narodil talent, jaký nemá obdoby. V Petru Novákovi navíc byla odvaha říkat pravdu nahlas, toužil zpívat lidem o pravdě, o trápení a strastech každodenního života, který tehdy nebyl lehký, ale zároveň i o tom, jak krásný ten život může být.

Jeho neskutečná odvaha se projevila i po tragické události, kdy se upálil jeden ze studentů Filozofické fakulty Jan Palach. Na svém koncertě v pražské Lucerně věnoval písničku obětem vpádu sovětských vojsk a na samém konci se po prostoru rozezněla i imitovaná střelba z kulometů a granátové výbuchy. Jeden by čekal, že přijde od soudruhů okamžitá stopka, ale Novák byl tak populární, že si ho ani ti nejvyšší netroufli zakázat.

Záhadná a nevysvětlená smrt

Jak se mu ale dařilo v profesním životě, v tom osobním to bylo horší. Oženil se sice s krásnou herečkou Evou Jakoubkovou, ale kromě té lidské lásky nedokázal odolat ještě jedné. A to byla láska k alkoholu. Eva s Petrem bydleli v Karlově ulici, což je kousek od pražského Staroměstského náměstí. A zde se nacházel Novákův oblíbený podnik, kde velmi rád popíjel.

Nicméně spousta jeho přátel tvrdila, že ačkoliv byl alkohol jeho velkou neřestí, nebylo to takové, aby sedalo říci, že se upil k smrti. O to více je právě příčina jeho úmrtí podivná. Jako oficiální stanovisko bylo uvedeno, že Petr Novák měl podezření na otravu neznámou látkou X49.

Tím se označuje náhodná otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami. Do tohoto spadají i kyseliny, čistící a prací prostředky, nebo i jedovaté potraviny a rostliny. I přese všechny tyto známé skutečnosti ale nebyla pitva nařízena. Petr Novák zemřel 19.08.1997 ve věku jednapadesáti let.

Ještě smutnější je pokračování tohoto brzkého odchodu talentovaného hudebníka. Jeho žena Eva byla naprosto zdrcená a smrt milovaného manžela nesla velmi těžce. Také její smrt v roce 2005 je dodnes obestřena tajemstvím, o to více, že ke konci svého života se začala stýkat s pochybnými existencemi a půjčovat jim peníze.

Byla totiž extrémně hodná a důvěřivá a dost možná právě na to doplatila. V jejím bytě na Malé Straně totiž po jejím skonu nebyly nalezeny žádné peníze a ni dlužní úpisy.

