Dobrosrdečnou tvář velmi oblíbeného „lidového“ baviče a moderátora Petra Novotného musí znát snad každý. Je také textař, publicista a podnikatel. Ač tvrdí, že neumí zpívat, je i zpěvák. Několikrát bojoval o život, o humor a úsměv nepřišel. Dnes ani jako komik ve výslužbě, jak si říká, se nenudí.

Pestrá kariéra

Usměvavý optimista Petr Novotný (*6. srpna 1947) pochází z Olomouce. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a možná mohl vyniknout v některém jiném oboru. Do vínku ale dostal dar bavit. Začínal jako moderátor skupiny Greenhorns. Své jméno spojil především s Fešáky, které nejen uváděl, ale napsal pro ně desítky textů. Na televizní obrazovce v mnoha pořadech (i jako host) strávil bezmála čtyři desítky let. Mezi snad ty nejznámější patří jeho vlastní zábavná show Novoty a kuchařská Dobroty. Není divu, že je pětinásobným vítězem divácké ankety TýTý v kategorii Bavič roku. Objevil se i v několika filmech a seriálech.

Petr Novotný s Fešáky v Lucerně k 35. výročí kapely: „...dokud ještě žijeme, je všechno OK…“



Zdroj: Youtube

Své koníčky dokázal propojit se svou podnikatelskou činností. Má vlastní vydavatelskou a uměleckou agenturu s názvem 6P. Ač spíš dává přednost grilování, má rád vše kolem vaření. Sbírá kuchařky z celého světa, několik svých i sám vydal, ve své databázi má stovky „netradičních“ receptů od lidí. Ve své publikaci Dobrý kafe na Frekvenci 1 doplnil recepty na kávu historkami ze života, různými perličkami a kreslenými vtipy Petra Urbana. Je autorem i několika dalších knih. Zábavné historky a kuchařky vydal i na CD.

close info Profimedia zoom_in Petr Novotný má rád vše kolem vaření. O tom měl pořad spolu s Jiřinou Bohdalovou a Josefem Aloisem Náhlovským (2007)

Je také producentem hudebních akcí a jeho agentura zastupuje známé osobnosti.

Dobrodružství a…

Petr Novotný miluje cestování a vyhledává dobrodružství. Své zážitky dává nejen na papír, ale hlavně vypráví. Potřebuje také adrenalin, který dostává do krve třeba bungee jumpingem. Před několika lety při jednom seskoku na Máchově jezeře si o dno rozbil hlavu a jako suvenýr si odnesl velkou jizvu na čele. Divoké aktivity jsou však minulostí.

Před deseti lety ho začaly trápit zdravotní problémy. Nejprve se podrobil operaci po cévního mozkové příhodě. Když se začínal dávat do kupy, ke konci roku 2016 mu selhaly ledviny a skončil na „jipce“ Ústřední vojenské nemocnice a znovu bojoval o život. Aby toho nebylo málo, začátkem dalšího roku se přidalo trápení s močovým měchýřem. Nebylo to do třetice, jak by mohlo stačit…

Následně prodělal infarkt a dostal dvojitý bypass. Trápil ho také hrtan. Na jaře téhož roku opět skončil v nemocnici na celkové selhání organismu a museli ho uvést do umělého spánku. Jak uvedl před lety pro tisk jeho syn Pavel, prý ho velmi zasáhla smrt kamaráda z Fešáků Jana Turka. I tentokrát se o svůj život popral a vyhrál si ho. Jako by ale byl pro něho rok 2017 prokletý, do rukou lékařů se ještě dostal kvůli operaci prostaty.

close info Profimedia zoom_in Petr Novotný se synem a dcerami. Rodina mu byla v těžkém období velkou oporou (2015)

Ve výslužbě

Po měsících strávených po nemocnicích se stáhnul do ústraní svého domku v Řeporyjích, kde žije se svou manželkou Mirkou. Jsou spolu už třiačtyřicet let. Samozřejmě, že se musí šetřit, ale humor a optimismus ho neopustil. Stále mu chutná jak jídlo, tak život. Chodí na krátké procházky, plave. Radost mu dělají děti, na které je pyšný – Pavel (*1981), Lenka (*1982), Soňa, (*1992) a před několika lety adoptovaný Lukáš. O zábavu nemá nouzi s pěti vnoučaty, které jak si jistě dovedeme představit, takového veselého dědečka milují.

close info Profimedia zoom_in Petr Novotný s manželkou (Lucerna. 2022)

A těší ho ti „jeho“ Fešáci.

Ve složení Antonín Kny, Tomáš Linka, František Ringo Čech a Jan Rosák k němu jezdí každý rok s kytarou na zahradní grilovačku, zpívá se a vzpomíná. Předloni se pan Petr s velkou radostí zúčastnil koncertu Fešáků v Lucerně k padesáti pěti letům kapely, ke kterému vydali DVD se záznamem koncertu. Celý šťastný se pak jako čestný člen kapely podílel na jejich jedinečné akci, kdy se 16. října 2023 pokusili v hale Českého rozhlasu o rekord, a to podepsat během deseti hodin tisíc nosičů Fešáci 2022 ke zmíněnému vystoupení. Úspěšně. Jsou v České knize rekordů a s nimi i Petr Novotný.

close info Profimedia zoom_in Petr Novotný při autogramiádě DVD Fešáci 2022 (říjen, 2023)

Zdroje: www.csfd.cz, www.novinky.cz, www.idnes.cz, www.idnes.cz