5. 3. 2024

Bavič Petr Novotný známý televiznímu divákovi hlavně z obrazovky TV Nova se v současné době na veřejnosti moc neukazuje. Šestasedmdesátiletý rodák z Olomouce si užívá klidu ve své řeporyjské vile a do společnosti vychází jen občas. Co ho v životě potkalo za tragické události a jak se mu daří dnes?

Bavič, moderátor, producent, podnikatel, herec, kuchař a také zpěvák Petr Novotný neměl zrovna na růžích ustálo. Když byl ještě mladý, jeho sestra Soňa spáchala sebevraždu, otrávila se plynem. Novotnému bylo tehdy jednadvacet let a málem přišel o celou rodinu.

„Sestra si pustila plyn. Naši přišli domů, ucítili plyn, vyrazili dveře od bytu, a jak se dveře sesunuly kolem vypínače, rozsvítilo se světlo a dům vybuchl. Moje matka měla popáleniny na pětašedesáti procentech těla, otec dokonce na sedmdesáti. Obě zranění byla smrtelná,“ píše věčný optimista Novotný ve své knize Továrna na smích.

Možná proto, co si v útlém mládí prožil, se snaží stavit k životu více než pozitivně. „Oba rodiče leželi v kómatu v nemocnici, barák byl v troskách, sestra mrtvá, a já s tím měl něco udělat,“ pokračuje v popisování tehdejších tragických události v knize. Proč se jeho sestra rozhodla si dobrovolně vzít život však nikdy nezjistil. Jednu Soňu má doma Novotný i nyní, jeho nejmladší dcera, která se jmenuje stejně, je své zesnulé tetě velmi podobná.

Na procházku chodí se sousedem k popelnicím

Pak to už vypadalo, že Novotnému ve štěstí už nic nebrání. Jeho televizní kariéra byla nadupaná divácky úspěšnými pořady a některé z nich se dokonce reprízují dodnes. „Nevím, jestli to, co bavilo lidi před deseti či patnácti léty, by je bavilo i dnes. Je jiná doba. Nicméně pravdou je, že Dobroty nebo Trampoty opakují pořád dokola, tak to asi lidi pořád baví,“ zamýšlí se bývalý bavič v rozhovoru pro web idnes.cz.

Dnes je už v televizním důchodu a užívá si zaslouženého klidu v řeporyjském rodinném domku. Jeho syn Pavel je zde dokonce starostou. „V mém věku je důležité, že mě nic nebolí, chutná mi jíst, zkrátka baví mě život, tedy hlavně v souvislosti s tím, že nemusím nic dělat,“ pochvaluje si svůj současný život a dodává, že nějaký ten pohyb si ale přeci jen dopřává. Nechybí u toho samozřejmě dávka humoru.

„Každý den tady s kamarádem sousedem vyrazíme na pěší procházku. K popelnicím. Je to asi tak 150 metrů. U popelnic se otočíme a jdeme nazpátek. To máte 300 metrů krát 30 dnů v měsíci, takže já měsíčně ujdu devět kilometrů , a tedy za rok 108 kilometrů. To jde, ne,“ vtipkuje dnes již prošedivělý Novotný.

Dvakrát utekl hrobníkovi z lopaty

Z veřejného dění se zcela stáhl poté, co se mu v roce 2013 na ruzyňském letišti stala mozková příhoda. Novotný měl tehdy odletět do Las Vegas, nicméně kvůli incidentu nastoupil místo do letadla rovnou do sanitky, která ho odvezla do Vojenské nemocnice.

„Nebudu lhát, tatínek měl ráno vážnou zdravotní indispozici. To je všechno, co vám k tomu já nebo kdokoli jiný z rodiny řekne, na shledanou a děkuju za pochopení,” sdělil tehdy deníku Blesk jeho syn Pavel.

Ačkoliv to s Novotným nevypadalo vůbec dobře a dlouho poté měl problémy s mluvením i s koordinací pohybu, dnes už je zase fit. Je vidět, že tuhle veselou kopu prostě nic jen tak nerozhází, a to ani, když se jedná o jeho vlastní život. Petr Novotný má vskutku tuhý kořínek, což ostatně dokázal již před mnoha lety, kdy na Máchově jezeře skákal bungee jumping a rozsekl si hlavu o dno, protože lano bylo příliš dlouhé.

Naposledy, kdy byl Novotný spatřen na veřejnosti, bylo loni ke konci roku, kdy se konala autogramiáda kapely Fešáci k příležitosti jejích 55. narozenin. Ve foyer Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se Novotný zdržel celou hodinu a s úsměvem rozdával autogramy. Doprovod mu dělala právě jeho dcera Soňa. Ta byla nicméně jen ozdobou, protože tatínek se zvládl i přese všechny útrapy, které ho potkaly, pohybovat naprosto sám.

