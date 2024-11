Externí autor 13. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Petr Novotný je jako bavič naprostou televizní legendou, která bavila neuvěřitelné množství diváků. Dnes je to již pán v letech a slehla se po něm zem. Víte, jak tráví své dny oblíbený komik nyní?

Petr Novotný se narodil v roce 1947 v Olomouci a původně se nejspíš showbyznysu vůbec věnovat nechtěl. Vystudoval filozofickou fakultu, takže se spíše očekávalo, že se stane například učitelem. Vzhledem k tomu, že publikum umí opravdu zaujmout, nejspíš by byl učitelem velmi dobrým, ale nakonec ho osud zavál jinam.

Nejprve začal působit jako moderátor hudební skupiny Greenhorns, jeho jméno je ale nejvíce spojené s kapelou Fešáci, kterým nejen uváděl představení, ale také pro ně napsal desítky textů.

Dostal se také na televizní obrazovky, kde uváděl neuvěřitelné množství pořadů, včetně jeho vlastní zábavné show Novoty. Za toto své úsilí byl také odměněn, celkem pětkrát totiž získal cenu TýTý v kategorii Bavič roku.

Kvůli bungee jumpingu má na čele jizvu

I přesto, že na to vzhledem ke své korpulentní postavě vůbec nevypadá, byl vždy milovníkem dobrodružství a netradičních zážitků. Po celý život rád cestoval a věnoval se dokonce i adrenalinovým aktivitám.

K dobru dává například historku, kterak si při bungee jumpingu rozbil hlavu o dno Máchova jezera a od té doby má na čele jizvu. Bohužel dnes již podobné vylomeniny podnikat nemůže.

Zhruba před deseti lety ho totiž začaly trápit různé zdravotní problémy, nejprve prodělal cévní mozkovou příhodu a poté selhání ledvin. K tomu se přidaly také potíže s močovým měchýřem a oblíbený bavič se několikrát dostal do ohrožení života.

Zdravotní problémy ho trápí již deset let

To ale bohužel nebylo stále všechno. Čekal ho ještě infarkt, dvojitý bypass, celkové selhání organismu nebo operace prostaty. Kombinace všech těchto neduhů způsobila, že se na veřejnosti již téměř neobjevuje, a tak jsme ho mohli naposledy vidět před rokem na autogramiádě kapely Fešáci, která pro něj stále má zvláštní význam.

Podle jeho syna, známého bulvárního novináře a řeporyjského starosty Pavla Novotného, se mu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu daří opravdu skvěle.

„To víte, bude mu sedmdesát šest let. Má spoustu vnoučat, doma kouká na televizi, pojídá škvarky… Já myslím, že je to hezký podzim života,” uvedl před rokem pro Kafe.cz s úsměvem.

Je v rámci možností spokojený

„Já jsem komik ve výslužbě. V mém věku je důležité, že mě nic nebolí, chutná mi jíst, zkrátka baví mě život, tedy hlavně v souvislosti s tím, že nemusím nic dělat,” okomentoval svou penzi sám Petr Novotný před pár lety pro iDNES.cz.

„Tedy, ne snad, že bych byl úplně línej, to zase ne. Každý den tady s kamarádem sousedem vyrazíme na pěší procházku. K popelnicím. Je to asi tak 150 metrů. U popelnic se otočíme a jdeme nazpátek. To máte 300 metrů krát 30 dnů v měsíci, takže já měsíčně ujdu devět kilometrů a tedy za rok 108 kilometrů. To jde, ne,” dodal se smíchem.

„Hele, já jsem si odžil svoje. Teď jsem fakt spokojený, že jsem relativně zdravý, mám kolem sebe děti, na které mohu být pyšný, hodnou manželku, se kterou jsem jednačtyřicet let, haldu vnoučat, které mě jako dědečka milují a až na maličkosti, jako že musím k zubaři, nebo že mi jen občas manželka povolí moje zamilované sladké knedlíky s tvarohem a šlehačkou, mi fakt nic neschází,” dodal.

Zdroje: Kafe.cz , Blesk.cz , iDNES.cz