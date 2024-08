Externí autor 24. 8. 2024 clock 3 minuty gallery video

Je to už pěkná řádka let, kdy ho před odletem na dovolenou postihla mrtvice. Bavič a moderátor Petr Novotný sice doslova utekl hrobníkovi z lopaty, ale následovaly další zdravotní potíže. Dnes žije v ústraní, ale je spokojený a uprostřed milované rodiny…

Kdo by si nevzpomněl na televizní Novoty, Dobroty nebo Trampoty. Anebo na kapely Greenhorns a Fešáci. Tady všude zůstává ústřední postavou a hnacím motorem legendární moderátor Petr Novotný. Titánovi naší televizní zábavy bylo před pár dny krásných 77 let. Jak se mu daří?

Vydařené narozeniny

Narozeniny už tradičně slaví Petr Novotný v kruhu rodiny a nejbližších přátel. „Vnoučata, Slavie, lednička. Je dobrej. Je s mami na chalupě a určitě čeká, až půjde máma na dvůr, aby vyrazil směr sežrat něco, co nesmí,“ popsal na sociální síti X narozeninové chvíle jeho syn, starosta a novinář Pavel Novotný.

Před pár měsíci měl o tátu strach, ale legendární moderátor se ze zdravotních problémů dostal, jako už mnohokrát v minulosti. „Táta v únoru přestal chodit. Dva týdny. Jako úplně. Bál jsem se. Zbytečně,“ popsal Pavel Novotný.

Zdravotní problémy

V říjnu 2013 utrpěl bavič mozkovou příhodu, z pražského letiště ho odvezli rovnou do nemocnice. Jenže to nebylo zdaleka všechno! Tři roky po ataku mrtvice mu selhaly ledviny a znovu bojoval o holý život. V roce 2017 pak musel na po prodělaném infarktu operaci srdce, dostal dvojnásobný bypass.

Hospitalizován za pět minut dvanáct byl i o rok později – kvůli celkovému selhání organismu. Proto se stáhl do ústraní, teď se stará o vnoučata a o rodinu. „Já jsem komik ve výslužbě. V mém věku je důležité, že mě nic nebolí, chutná mi jíst, zkrátka baví mě život, tedy hlavně v souvislosti s tím, že nemusím nic dělat,“ prohlásil s humorem sobě vlastním v rozhovoru pro Aha!

Připomeňte si Petra Novotnéhu u Karla Šípa:

Zdroj: Youtube

Velké nasazení

Za jeho zdravotní potíže může obrovské nasazení, které věnoval každému projektu. Nejen, že si všechny pořady vymyslel, ale také je odmoderoval. Pamatujete si to období, kdy jsme ho vídávali na obrazovkách prakticky obden? A v hlavních vysílacích časech?

Byl doslova jako přetopený kotel, ale diváci ho milovali. Žádný jiný pořad podobného formátu dnes nedosahuje sledovanosti několika milionů diváků na jeden díl.

„Teď, když se na to ptáte, tak mně vyskakuje jedna vzpomínka za druhou a faktem je, že jsme byli k neutahání. S Fešáky jsme hráli ne jen dvě představení v jednom dni, to byl většinou normál, ale i tři čtyři. A televize? To je kapitola sama pro sebe. Mě na tom všem, mimo jiné, bavilo mimořádné nasazení všech lidí, kteří se mnou pořady Dobroty nebo Trampoty tvořili. A nejen umělců,“ popsal před časem Petr Novotný pro iDnes.

Životní bilance

A jak hodnotí dnešní zábavní televizní tvorbu? „Já to moc nesleduji. Nevím, jestli to, co bavilo lidi před deseti či patnácti léty, by je bavilo i dnes. Je jiná doba. Nicméně pravdou je, že Dobroty nebo Trampoty opakují pořád dokola, tak to asi lidi pořád baví,“ uvažuje a trochu bilancuje.

„Už bych se nevrátil. Teď jsem fakt spokojený, že jsem relativně zdravý, mám kolem sebe děti, na které mohu být pyšný, hodnou manželku, se kterou jsem jednačtyřicet let, haldu vnoučat, která mě jako dědečka milují a až na maličkosti, jako že musím k zubaři, nebo že mi jen občas manželka povolí moje zamilované sladké knedlíky s tvarohem a šlehačkou, mi fakt nic neschází,“ dodává legenda.

