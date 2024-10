Externí autor 24. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Prezident Petr Pavel má za sebou bohatou kariéru. Většinu života se pohyboval okolo armády. Absolvoval výsadkové kurzy, vysloužil si medaili Za hrdinství a stál v čele ozbrojených sil ČR. Víte, jak tehdy Petr Pavel vypadal?

Současný prezident Petr Pavel se narodil 1. listopadu 1961 do vojenské rodiny. Není se tak čemu divit, že jeho kroky směřovaly také do armády. Postupem času se dostal na ty nejvyšší posty. Získal dokonce medaili Za hrdinství od Václava Havla.

V hlavní roli armáda

Petr Pavel absolvoval Vojenské gymnázium a následně i vysokou školu vojenskou. Po listopadu 1989 absolvoval zahraniční stáže a vystudoval mezinárodní vztahy na King’s College London.

Armáda hrála v životě Petra Pavla opravdu velkou roli. Kvůli armádě se poznal dokonce i se svou druhou ženou Evou.

Petr Pavel a Eva se seznámili už v osmdesátých letech. Sympatická blondýnka ho zaujala na první pohled. „Hned, když přišla na prostějovskou ubytovnu, někdy v roce 1985. Hezká holka, kterou neustále obklopoval houf obdivovatelů v modrých uniformách. Získat její přízeň v tvrdé konkurenci by mě tehdy stálo hodně úsilí s nejistým výsledkem... A jako výsadkář jsem to ani neměl zapotřebí. A také, pravda, v té době jsem ještě neměl knír,” vzpomínal na to, kdy poprvé Evu uviděl.

Jiskra mezi nimi přeskočila až o pár let později. Evě se zalíbil ve chvíli, kdy si nechal narůst knír. „Tenkrát černý. Trochu mi tím připomínal tátu,” upřesnila jeho manželka Eva.

Pikantností je, že v době seznámení měli oba dva ještě jiné životní partnery. Společnou svatbu měli až v roce 2004.

Petr Pavel byl před manželstvím s Evou už jednou ženatý. Jeho první ženou byla Hana, se kterou má dva syny – Jana a Pavla.

Život po armádě

Prezident Petr Pavel se netají svou vášní k motorkám. Rád také tráví čas v přírodě. „Pro relax mi stačí i to nejobyčejnější. Krásně mě dokáže nabít, že na mě doma čeká pes a jdeme se na hodinku projít do lesa nebo se proběhnout. Skvěle si vyčistím hlavu i knížkou, filmem,” řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Generál v záloze se v roce 2018 vrátil z prestižní mise v NATO, kde zastával nejvyšší vojenský post. Od té doby se začal angažovat společensky. Založil dokonce iniciativu Spolu silnější, která během pandemie covidu pomáhala lidem v první linii.

Následně nasbíral podpisy pro svou kandidaturu na prezidenta a zahájil volební kampaň. Jeden z nejvíce zásadních bodů jeho kampaně byla fotka s jeho ženou a jejich kočkou Mickou ve flanelových košilích. Právě košile a kočka Micka se staly symboly prezidentské kampaně Petra Pavla.

Na Pražský hrad usedl Petr Pavel 9. března 2023. Společně s manželkou Evou se účastní různých společenských oficiálních i neoficiálních akcí. Soukromí svých dětí a vnoučat drží pod pokličkou. Rodinné snímky rodiny Petra a Evy Pavlových téměř nenajdete.

