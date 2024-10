Externí autor 8. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Petr Poláček se proslavil díky historicky první řadě Česko hledá SuperStar, kterou tehdy vyhrála Aneta Langerová. Dnes tento sympaťák, kterému se přezdívalo “český Bon Jovi” slaví čtyřicátiny. Od doby SuperStar uplynulo mnoho času, z muzikanta se stal policista a stihl se také podruhé oženit.

Ačkoliv se Petr Poláček proslavil díky SuperStar, která se poprvé vysílala v roce 2004, v televizi se objevil už dva roky předtím. Svůj talent zkoušel předvést v jiné hudební soutěži a nebylo to nic jiného než DO-RE-MI.

Tam vystoupil s písničkou od Bon Joviho s názvem Thank You For Loving Me, díky které si získal srdce mnohých žen. Jeho podmanivému chrapláku zkrátka nešlo odolat. Bon Jovi se mu ovšem neříkalo kvůli tomu, že zpíval jeho písničky, jako Bon Jovi zkrátka i vypadal.

V SuperStar se tehdy umístil na devátém místě, což nebyla žádná sláva, ale to neodradilo operní pěvkyni Evu Urbanovou, aby mladého talenta neoslovila s nabídkou na duet. Vznikla tak píseň Miserere, který společně poprvé představili v pořadu Jsou hvězdy, které nehasnou.

V hudební kariéře ještě nějakou dobu pokračoval, nicméně posléze přišla koronavirová pandemie a s uměním byl konec. Poláček se rozhodl, že je čas na změnu. A změna to byla skutečně veliká.

Mikrofon vyměnil za policejní uniformu

Mikrofon totiž vyměnil za uniformu a obušek. Petr Poláček se rozhodl pomáhat a chránit. „Pořád nějak zpívám, ale hlavně jsem před zhruba dvěma lety nastoupil k policii. Vyučoval jsem bojové umění Krav Magu a to mělo na rozhodnutí obléci uniformu návaznost,“ prozradil před několika lety v rozhovoru pro web Extra.cz.

„Jsem u cizinecké policie. Ještě jsem nemusel použít chvaty a hmaty, zatím se to vždy dalo ukecat. Snažím se s lidmi jednat slušně. Máme to i v kodexu, a jak jsem už starší, ani by mě nenapadlo si na někom něco vylévat a léčit. Prošli jsme velmi náročnými psychologickými testy. Bylo to pro mě peklo, ale vymyšlené to mají dobře,“ popsoval dál zpěvák, který se v novém zaměstnání cítí spokojeně.

Potvrzují to i jeho další slova, kdy si pochvaluje, jak jeho práce není ani jeden den stejná: „Šel jsem tam hodně kvůli rodině, abych měl stálou práci a příjem. Navíc mě to hodně baví. Nestěžuju si ani na to, když máme někdy delší směny. Patřím ke skupině pátračů a nejvíce se asi soustředíme na cizince s nelegálním pobytem. Ale moc se mi líbí, jak je ta práce různorodá.“

Poláček se i před nějakou dobou oženil, nicméně manželství nevydrželo. To hezké, co mu z něj zbylo, je alespoň syn Tobiáš. S tanečnicí Kateřinou Hukovou byl ženatý šest let. V roce 2021 jeho dnes již exmanželka požádala o rozvod.

Čtyřicítka a druhá žena na krku

Poláček ale nezůstal dlouho sám. „Sakra čtyřicet? Vlastně jsem se nikdy necítil líp. Mám úžasnou ženu, která se opravdu tou ženou stane. Nikoho tak úžasného jsem v životě nepotkal. Tobík je zdravej a jenom roste a dělá mi radost. Pořád zpívám a strašně mě to baví. Mám práci a vlastně je vše tak nějak v cajku. Život je krásnej,“ vyznal se někdejší umělec na sociální síti své nové lásce. A o koho že se to jedná?

Její jméno je Sandra a je to půvabná blondýnka. Milenci si dokonce už stihli říci i své „ano”, a sice na žižkovské radnici. Novomanželům přejeme všechno dobré a ať jim jejich láska vydrží až do konce života.

