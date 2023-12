Získal si přezdívku český Bon Jovi nejen proto, že to je jeho hudební vzor, ale vystupoval i se skupinou Bon Jovi Revival. Na hudební scénu mu pomohla účast v první řadě SuperStar. Úspěšně nastartovanou kariéru mu ale překazil „zákeřný“ vir. Také v osobním životě musel spolknout hořkou pilulku.

Od koníčka k profesi

Petr Poláček (*2. srpna 1984) vystudoval obor letecký klempíř, u své profese však nevydržel déle než tři měsíce. Jako kluk sice nechodil do žádného sboru nebo pěveckého kroužku, ale zpíval a hrál na kytaru už od dětství. Skládal dokonce písničky, a to jen v angličtině, i díky tomu ji velmi dobře ovládá. Na televizní obrazovce se poprvé objevil v roce 2002 v hudebním pořadu DO-RE-MI, kde okouzlil diváky i porotu. V něm zaujal také operní pěvkyni Evu Urbanovou, která s ním nazpívala duet Miserere, a on se s ní jako host zúčastnil turné Koncert hvězd.

Když o dva roky později začalo Česko poprvé hledat svou superstar neváhal a přihlásil se do konkurzu. S číslem 3 633 to dotáhl až do finále a skončil v první desítce, konkrétně na devátém místě. I toto pořadí stačilo, aby se mohl začít věnovat zpěvu profesionálně.

Od profese ke koníčku

S kytaristou kapely Bon Jovi Revival Ondřejem Toulem založil v roce 2009 skupinu Bad Name, v roce 2015 se připojil k rockové Sleazy RoXxX, kde zpíval pod pseudonymem Paulie Weston. Nazpíval s ní album Topless Suicide, nahrál tři videoklipy a koncertoval po celé Evropě. Měl i svou skupinu Iluze, se kterou vydal album. Jeho sólové CD nese název Nemůžu zapomenout. Vidět jsme ho mohli i v muzikálech Děti ráje či Angelice Michala Davida.

close info Youtube zoom_in Petr Poláček & Iluze – album

Když se na počátku pandemie začaly rušit kulturní akce, tedy i koncerty usoudil, že je načase najít si stálé živobytí. A jelikož se od mládí věnoval bojovému umění, sebeobraně, byl instruktorem Krav magy, měl u policie kamarády, studoval i bezpečnostní školu, volba povolání nebyla složitá. Dal se k cizinecké policii. A jak s úsměvem říká, v uniformě ho nikdo nepozná a práce ho baví. Zpívaní už má jen jako koníčka a občas vystoupí na nějaké akci.

A ještě ta hořká pilulka

Byl ženatý, ale manželství mu nevyšlo. V roce 2021 jeho manželka, tanečnice Kateřina Huková požádala po šesti letech o rozvod a pořádně to na sociálních sítích rozmázla. Mají spolu syna Tobiáše. A ještě abychom nezapomněli. Loni si zahrál v jedné epizodě televizního seriálu 1. mise, kde se jako Milan Kouba ocitnul na druhé straně zákona coby sponzor nelegálních zápasů v bojových sportech. Jeho herecká zkušenost se mu líbila a dle jeho slov by nějakou tu filmovou roli neodmítnul...

close info Profimedia zoom_in Petr Poláček se od SuperStar docela změnil, možná byste ho nepoznali ani bez uniformy, pokud ho neznáte z koncertů

Zdroje: sip.denik.cz, www.tvguru.cz, zivotopis.osobnosti.cz, www.super.cz